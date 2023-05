Jon Moxley-Kenny Omega Fight se termine par un incident choquant

Le dernier épisode de la All Elite Wrestling (AEW) a produit l’un des combats les plus palpitants de l’histoire de la marque. Les fans d’AEW ont sans doute connu la rivalité la plus séduisante de ces derniers temps alors que Jon Moxley affrontait Kenny Omega.

L’événement principal de la nuit a produit un concours angoissant entre deux rivaux féroces. L’AEW de cette semaine s’est également concentrée sur sa préparation à Double or Nothing prévue pour le 28 mai. Les championnats du monde de trios AEW ont été mis en jeu lors d’un combat portes ouvertes hier soir.

Hier, Orange Cassidy a affronté Daniel Garcia dans un combat de championnat international AEW à haute tension. Dans le segment féminin, Anna Jay et Julia Hart se sont affrontées lors de l’AEW de cette semaine. Les téléspectateurs ont également assisté à une promo de Christian Cage mercredi. FTR, en revanche, a répondu au défi de Jeff Jarrett et Jay Lethal.

Rey Fenix ​​contre Claudio Castagnoli

Le dernier épisode d’AEW a débuté par un combat à double péril entre le champion par équipe ROH Rey Fenix ​​et le champion du monde ROH Claudio Castagnoli. Le vainqueur de la bataille s’est vu promettre de décrocher un futur coup au championnat de l’autre concurrent. Castagnoli a mené un combat louable pour s’assurer une chance au ROH Tag Team Championship en prenant le dessus sur Fenix.

Orange Cassidy contre Daniel Garcia

Orange Cassidy a défendu hier son titre de champion international AEW contre Daniel Garcia. Garcia a fait preuve de compétences brillantes, mais son spectacle puissant n’a pas suffi à décrocher le titre.

Anna Jay contre Julia Hart

Anna Jay et Julia Hart ont prolongé leur rivalité dans un combat No Holds Barred lors de l’AEW de cette semaine. Hart est venu avec Hartless pour forcer Jay à taper.

Meilleurs amis et Bandido contre House of Black

Malakai Black, Buddy Matthews et Brody King de la House of Black ont ​​défendu hier leur titre de champion du monde de trios AEW contre les meilleurs amis Chuck Taylor, Trent Beretta et Bandido. La bataille du championnat s’est avérée un peu courte et manquait également de qualité. King, finalement, a émergé avec le tir gagnant pour remporter une victoire pour son équipe.

Kenny Omega contre Jon Moxley

L’événement principal de la soirée mettait en vedette Kenny Omega et Jon Moxley dans un combat en cage d’acier. Moxley, grâce à une intervention extérieure, a remporté la victoire hier.