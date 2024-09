Jon Moxley explique pourquoi il s’est retourné contre Bryan Danielson

Jon Moxley a expliqué ses actions sur AEW Dynamite et a déclaré qu’il était temps d’essayer les choses à sa manière.

Lors de l’AEW All Out, Moxley s’est retourné contre le champion du monde de l’AEW Bryan Danielson et l’a étouffé avec un sac en plastique.

Dans un message enregistré dans l’épisode du 11 septembre de AEW Dynamite, Jon Moxley a déclaré qu’il n’avait pas apprécié ce qu’il avait fait à Danielson et qu’il n’apprécierait pas un instant ce qui devait être fait. Il a déclaré qu’il ne souhaitait rien de plus que la présence de Danielson à ses côtés. Moxley a déclaré que Danielson n’avait pas le courage de le faire. Il a rappelé comment ils s’étaient engagés à construire quelque chose qui durerait des années.

Moxley a dit qu’ils ne pouvaient pas le faire. Il a déclaré qu’il avait regardé autour de lui et que tout ce qu’il avait vu, c’était des égos hors de contrôle, et cela imprègne l’AEW. Moxley a dit qu’il ne pouvait plus le faire. Il a fait référence à William Regal et au fait que Danielson était son préféré. Moxley a noté que Regal lui avait dit un jour que les gars comme eux étaient ce qu’ils étaient. Il a dit qu’il n’était pas un méchant, mais qu’il n’était pas non plus un héros, et qu’il savait exactement pourquoi Dieu l’avait mis ici.

Jon Moxley s’est alors proclamé le seul véritable roi de ces terres, et il a déclaré qu’ils avaient essayé la méthode de Danielson. Il a déclaré que la diplomatie avait échoué, et il a choisi la guerre.

Message du PAC

Plus tard dans l’émission, Moxley et son groupe ont attaqué Komander et Private Party. PAC a déclaré que la société était en faillite et que ce qui s’était passé était inévitable en raison de l’environnement purulent. Il a déclaré qu’il était perdu, mais qu’il avait maintenant quelque chose en quoi croire. PAC a ensuite déclaré que la diplomatie avait échoué et que la société leur appartenait.

