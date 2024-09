Jon Moxley explique pourquoi il a attaqué Bryan Danielson lors de l’AEW All Out

AEW



Pour ouvrir l’AEW Dynamite de ce soir, Jon Moxley a donné une explication effrayante sur les raisons pour lesquelles il a attaqué Bryan Danielson à All Out.

Moxley a noté qu’il pensait construire quelque chose avec Danielson, un héritage qui pourrait s’étendre au-delà de leur carrière, mais cela s’est avéré ne pas être le cas.

Dans le clip, Moxley parle directement à Danielson à un moment donné, en disant :

« M. Patience, M. Empathie, « M. Le plus grand homme que j’aie jamais connu », je regarde autour de moi et tout ce que je vois, ce sont des égos hors de contrôle partout où je regarde, ça imprègne AEW. Ça grouille d’égos hors de contrôle et je n’en peux plus !

« Seul le sang fait bouger les roues de l’histoire. Notre mentor a qualifié Bryan Danielson de lutteur parfait, Bryan a toujours été le favori de la Seigneurie. Mais il s’est reconnu en moi, et je suis, Dieu sait, loin d’être parfait…

« Je ne suis ni un méchant, ni un héros. Maintenant, je sais exactement pourquoi Dieu m’a placé ici : je suis le seul vrai roi de ces terres.

« Nous avons essayé ta méthode, Bryan, la diplomatie a échoué. Aujourd’hui, je choisis la guerre. »

Le « mentor » et la « seigneurie » auxquels Moxley faisait référence étaient le fondateur original du Blackpool Combat Club, William Regal, qui est maintenant de retour à la WWE.

Dans les commentaires, il a été noté que Bryan Danielson était chez lui en convalescence avec sa famille et Wheeler Yuta à ses côtés.

Vous pouvez voir l’intégralité du clip d’AEW ci-dessous.

Plus tard dans l’émission, Jon Moxley et son nouveau groupe composé de Claudio Castagnoli, Pac et Marina Shafir ont attaqué Komander, Private Party et trois figurants, avant que Pac ne réitère que « la diplomatie a échoué » et que l’AEW est « brisée ».

