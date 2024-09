Jon Moxley explique le point d’étouffement de Bryan Danielson lors du 11 septembre AEW Dynamite

Le 11 septembre, l’AEW Dynamite nous a été présenté en direct depuis la Rupp Arena de Lexington, dans le Kentucky, alors que les retombées de l’événement controversé All Out de l’AEW se poursuivaient. L’émission a débuté avec Jon Moxley évoquant ses actions choquantes, car il avait beaucoup à expliquer après sa trahison envers Bryan Danielson.

Suite à la défense réussie du titre mondial de Danielson à All Out, Moxley a surpris les fans en attaquant The American Dragon, l’étouffant dans un mouvement brutal et inattendu. Cette semaine à Dynamite, Moxley a profité de l’occasion pour expliquer ses actions et ses motivations.

Moxley a révélé que lui et Danielson avaient l’intention de créer quelque chose de nouveau à l’AEW, mais que les égos débordants dans les coulisses étaient devenus trop lourds à gérer pour lui. Il a exprimé sa frustration face aux attitudes incontrôlables dans les vestiaires, suggérant qu’il ne pouvait plus les tolérer.

Lors de sa promo, Moxley a rappelé que William Regal avait un jour qualifié Danielson de son lutteur préféré, une phrase qui lui était restée en mémoire. Il a ajouté que Regal, qu’il appelait « Sa Seigneurie », lui avait dit que les hommes comme eux ne peuvent pas prétendre être autre chose que ce qu’ils sont.

Moxley a ensuite rejeté l’idée d’être un méchant ou un héros, se déclarant « le seul vrai roi de ces terres » et affirmant que c’était là son objectif. Il a terminé le segment en déclarant avec audace : « Je choisis la guerre. »

Le début de la semaine de l’AEW Dynamite a été puissant, mais il est clair que l’histoire entre Jon Moxley et Bryan Danielson est loin d’être terminée. Continuez à suivre Ringside News pour plus de mises à jour sur cette saga en cours.

