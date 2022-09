Jon Moxley bat Bryan Danielson pour être sacré champion du monde

Les fans d’AEW ont eu droit à un épisode passionnant de Dynamite Grand Slam qui a eu beaucoup d’action au bord du siège. Dynamite a présenté une carte de match emballée qui comprenait une finale à succès du tournoi des champions du Grand Chelem. Bryan Danielson et Jon Moxley se sont battus lors de la finale à enjeux élevés au stade historique Arthur Ashe. Danielson et Moxley se battaient pour la ceinture laissée vacante par CM Punk. L’épisode a également eu un match formidable entre Chris Jericho et le champion du monde Ring of Honor Claudio Castagnoli.

Voici les faits saillants de toute l’action de l’épisode du 21 septembre de l’émission phare d’AEW.

Match de championnat du monde Ring of Honor : Claudio Castagnoli contre Chris Jericho

Le premier match de l’édition 2022 de Dynamite Grand Slam a donné le ton pour le reste de la soirée. Claudio Castagnoli et Chris Jericho ont diverti la foule avec leur combat acharné. Le match à enjeux élevés s’est transformé en une bataille de va-et-vient et il n’y avait pas grand-chose à choisir entre les deux lutteurs. La séquence la plus formidable du match a été lorsque Jericho a tenté d’exécuter le Frankensteiner depuis la corde supérieure, mais Claudio a cherché à l’inverser en une bombe électrique, que Jericho a de nouveau inversée en Frankensteiner. Finalement, Jericho a décroché un coup de pied bas et Judas Effect pour gagner le match.

Match de championnat du monde par équipe AEW: The Acclaimed vs Swerve In Our Glory

C’était l’un des matchs les plus attendus de la soirée. Le combat a vu Swerve Strickland et Keith Lee défendre leur championnat du monde par équipe AEW contre Max Caster et Anthony Bowens de The Acclaimed. Les champions du monde par équipe de l’AEW ont dominé la procédure dans les premières étapes du match. Mais le manque de coordination entre Strickland et Lee, et une certaine interférence de Billy Gunn au bord du ring, ont permis à The Acclaimed de remporter le match.

Match de championnat AEW All-Atlantic: Pac contre Orange Cassidy

Cassidy a bien commencé le match. Cassidy a jeté ses lunettes de soleil sur PAC et a réussi à obtenir quelques démontages précoces. Mais PAC s’est battu pour revenir dans le match. Après l’échange initial de coups, Cassidy a commencé à prendre de l’élan. Pour contrer Cassidy, un PAC désespéré a frappé Cassidy avec le marteau du chronométreur et a remporté la victoire entachée.

Match pour le titre féminin intérimaire : Toni Storm contre Athena contre Serena Deeb contre Britt Baker

Athena, Serena Deeb et le Dr Britt Baker DMD ont défié Toni Storm pour le championnat féminin AEW au Dynamite Grand Slam. Deeb a réussi à impressionner les fans en battant ses adversaires et a failli marquer des soumissions à plusieurs reprises. Mais les vaillants efforts de Deeb n’ont pas suffi car Toni Storm a remporté la victoire sur Baker avec un rollup de crucifix.

Finale du Tournoi des Champions pour le Championnat du Monde AEW

Le combat a été à la hauteur de sa facturation car il comportait une action à indice d’octane élevé. Jon Moxley et Bryan Danielson du Blackpool Combat Club se sont battus lors de l’événement principal du Dynamite Grand Slam de cette année.

Le match a vu Danielson essayer de séparer le corps de son adversaire avec sa force brute. Mais Moxley a montré sa ténacité et a riposté contre son adversaire technique plus traditionnel. À la fin, Jon Moxley a exécuté un Death Rider dévastateur sur la rampe d’accès. Moxley a ensuite éliminé Danielson avec un étranglement de bouledogue pour devenir le champion du monde AEW.

