Jon M. Chu explique pourquoi Wicked ne s’appelle pas Part One

Lorsque Jon M. Chu annoncé en 2022 que son Méchant Le film serait divisé en deux parties, les fans ont éprouvé un sentiment soudain mais pas nouveau. Pour cet écrivain, ce n’était pas vraiment du dégoût, mais plutôt une frustration résignée encore une autre adaptation passionnante Nous étions tombés dans le piège de faire deux demi-films au lieu d’un seul bon. N’avions-nous pas appris de Les Reliques de la Mort ou Geai moqueur? Qu’en est-il de la en trois parties Le Hobbit fiasco?

Bien sûr, cette dernière question est peut-être un peu trop demandée. Peter Jackson n’a même pas appris de ses propres erreurs et il divise absurdement le prochain film d’Andy Serkis Le Seigneur des Anneaux préquelle, La chasse à Gollum, en deux parties. Mais Chu insiste sur le fait qu’il n’est pas cette fille et sait que tout le monde déteste une « première partie ». En fait, il a choisi de laisser le qualificatif de côté Méchantle titre de ‘s dans son ensemble.

« Ce n’est pas la moitié des devoirs », a-t-il expliqué à Divertissement hebdomadaire de sa décision. « Si nous devions le diviser en deux, nous devions nous assurer que le premier film soit émotionnellement satisfaisant et qu’à la fin, vous ayez l’impression que c’était un putain de film. [sic] Je n’aime pas les films où l’on part en se disant : « Bon, il faut attendre le prochain ». Celui-ci devrait vous laisser avec le plus grand des plaisirs et vous connecter à ces femmes. »

Au cours des derniers mois, les fans de longue date ont exprimé une certaine confusion quant au fait que l’intégralité de la Méchant Le spectacle sur scène dure moins de trois heures, ce qui signifie que Chu et son équipe vont devoir rembourrer un parcelle pour en tirer deux blockbusters complets. « Nous avons pu trouver d’autres moments qui pourraient s’épanouir et nous pourrions y ajouter notre propre petite touche », a déclaré Chu, promettant des extensions à la scène de la salle de bal Ozdust (l’endroit le plus chic de la ville !), les histoires du sorcier et des munchkins, inspirées par l’original Le magicien d’Oz et Méchant les auteurs L. Frank Baum et Gregory Maguire, respectivement, et l’histoire de « l’éveil d’une génération », que le réalisateur a présenté comme « un peu de Pleasantvilleun peu de Le spectacle de Truman.” Dans la comédie musicale originale, Elphaba est la première à découvrir que le sorcier est un imposteur et que presque tout ce qu’elle croyait jusqu’à ce moment-là est un mensonge.

Est-ce que « Defying Gravity », l’un des meilleurs actes de clôture de tous les temps, sera aussi satisfaisant que la conclusion d’un film entier, surtout lorsque les fans doivent attendre jusqu’à ce que suivant Novembre pour la suite ? Qui sait, mais le compositeur original Stephen Schwartz semble assez confiant, racontant Variété « Nous avons eu beaucoup de mal à terminer « Defying Gravity » sans faire de pause. »

Il reste maintenant à voir si Chu décide de continuer à appeler le deuxième film « Deuxième partie ». Peut-être pourrions-nous plutôt voir Méchant. Peut être Wicked : La gravité défiée? Les possibilités sont illimitées.