Jon Lovett critiqué par les co-animateurs pour son bref passage en tant que survivant

Jon Lovett a dû faire face à des taquineries bon enfant à son retour Pod Sauver l’Amérique après avoir été expulsé de Survivant dans un épisode.

Lovett, ancien rédacteur de discours de l’ancien président Barack Obama et Hillary Clintona été éliminé de Survivant dans la première de la saison de deux heures. Les collaborateurs d’Obama Jon Favreau, Tommy Vietoret Dan Pfeiffer ils ont complimenté le « poker face » de leur collègue animateur, qui n’a jamais baissé les bras après avoir quitté l’émission si tôt.

« Je pensais que tu avais gagné parce que tu étais si arrogant à ce sujet », a déclaré Vietor après que Favreau ait présenté leur « premier et dernier Survivant résumer. »

Lovett a déclaré avec sarcasme que ce n’était « pas la chose la plus embarrassante qui me soit arrivée dans les médias cette semaine ».

Une série de clips de Lovett dans l’émission a été diffusée où l’écart d’âge entre lui et les autres est clair (Lovett a 41 ans) et il mentionne à un moment donné son podcast, qu’une seule personne dit avoir « peut-être » écouté.

« Pourquoi penses-tu avoir perdu contre le gars qui a eu une crise physique et émotionnelle ? » a demandé Vietor, en faisant référence au candidat Andy Ruedaqui avait un panne au cours de l’épisode où il craignait que son équipe ne vote contre lui, ce qui a conduit l’animateur Jeff Probst il a appelé l’assistance médicale parce qu’il était très inquiet pour la spirale infernale de Rueda.

Lovett a déclaré que la panne avait disculpé Rueda de toute menace pour quiconque, puis tous les regards se sont tournés vers Lovett.

« Une fois qu’Andy a eu sa crise, je pense que la question n’était plus vraiment de savoir qui était ami ou non. Andy avait implosé devant 18 personnes, qui n’avaient aucune raison de s’inquiéter de lui en tant que menace, et j’avais été plutôt drôle et charmant devant tout le monde », a-t-il déclaré.

« C’était dans les autres scènes ? », a demandé Favreau en riant.

Pfeiffer a fait un compliment à son ami, en disant qu’il avait ri tout au long de l’épisode et qu’il méritait d’être félicité pour s’être mis en avant.

« J’ai allumé ma télévision et j’ai vu Lovett couvert de boue en train d’essayer de résoudre un puzzle. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à rire et je ne me suis pas arrêté. Je vais dire deux ou trois choses. Premièrement, c’est quelque chose qui vous tient à cœur, vous vous souciez évidemment beaucoup de Survivor et vous vous êtes mis en avant, donc je pense que vous en avez le mérite », a-t-il déclaré.

« Voilà comment on parle des discours de Joe Biden ! », a déclaré Lovett, déclenchant des rires.

« Il a duré plus longtemps que toi », répondit Pfeiffer.

Lovett a reconnu que sa forte rotation dans les publicités promotionnelles faisait de son apparition un peu un « appât et un changement », mais il a déclaré que Probst et CBS étaient vraiment déçus qu’il ait été éliminé si tôt.

« Je pense qu’ils étaient vraiment déçus que je ne sois pas allé plus loin, et je prends cela comme un compliment », a-t-il déclaré.

Regardez ci-dessus via Pod Sauver l’Amérique.

