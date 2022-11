Jon Lewis vise les victoires de la Coupe du monde féminine d’Angleterre et des cendres | “L’équipe peut-elle mettre régulièrement des fesses sur les sièges” ? | Nouvelles du cricket

L’entraîneur-chef des femmes de la Nouvelle-Angleterre, Jon Lewis, espère que jouer au cricket passionnant pourra assurer le succès de la Coupe du monde et des cendres.

L’ancien couturier du Gloucestershire et de l’Angleterre a remplacé Lisa Keightley dans le rôle et dirigera l’équipe pour la première fois lors d’une tournée en balle blanche aux Antilles le mois prochain alors que l’Angleterre se prépare pour la Coupe du monde T20 en Afrique du Sud en février.

Parler à Sky Sports Nouvelles, Lewis a déclaré que “gagner des Coupes du monde et gagner les Cendres est la raison pour laquelle je suis ici. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire”.

Équipe d’Angleterre ODI Heather Knight (capitaine), Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Kate Cross, Alice Davidson-Richards, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Amy Jones, Freya Kemp, Emma Lamb, Nat Sciver, Danni Wyatt

Équipe d’Angleterre T20 Heather Knight (capitaine), Lauren Bell, Katherine Brunt, Alice Capsey, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn, Amy Jones, Freya Kemp, Nat Sciver, Lauren Winfield-Hill, Issy Wong, Danni Wyatt

L’Angleterre a terminé trois fois deuxième des Coupes du monde T20 depuis sa victoire à domicile en 2009, alors qu’elle a été battue en finale de la dernière Coupe du monde à 50 ans, en Nouvelle-Zélande plus tôt cette année.

Lewis a déclaré à propos de sa nouvelle équipe: “Parfois, ils ont juste joué un peu en sécurité dans les moments de pression, c’est donc le domaine que je vais essayer de faire passer à l’équipe – jouer avec la liberté de s’exprimer, de se divertir et d’inspirer.

“Cette équipe peut-elle mettre régulièrement des fesses sur les sièges non pas parce que c’est un sport féminin, mais à cause de la façon dont elles jouent, de l’habileté dont elles font preuve et de l’excitation qu’elles apportent à une foule ?

“Cela a évidemment commencé avec Eoin Morgan avec l’équipe masculine de balle blanche. J’ai eu la chance d’être autour de ça. Cela a évidemment été poursuivi par Jos Buttler et Ben Stokes.

“Il y a quelque chose au sein de ce groupe de joueurs qui peut réellement les inspirer à faire quelque chose d’un peu spécial.

“Il y aura des bosses sur la route parce que lorsque vous essayez de libérer les gens et de faire les choses un peu différemment, il y aura des moments où ils ne feront pas les choses correctement. Mais ça va, c’est du sport.

Lewis impressionné par le mélange de jeunesse et d’expérience

“Je pense que l’équipe a fait un travail fantastique en 2017 en faisant cela [when they won the 50-over World Cup]. Maintenant, nous en voyons les fruits avec les jeunes joueurs qui entrent dans le jeu.”

Lewis a déclaré que des joueurs comme Issy Wong “se transforment en joueurs de cricket internationaux”, ajoutant : “C’est l’effet d’entraînement de ce qui s’est passé en 2017.

“Je suis ravi de pouvoir essayer de reproduire cela, mais aussi de le faire d’une manière encore plus grande, afin que nous puissions continuer pendant une période plus longue et ensuite dominer le cricket mondial.

“Le talent au sein de l’équipe, l’équilibre entre la jeunesse et l’expérience, il n’y a pas de plafond à ce que cette équipe peut accomplir.

“Combinez cela avec l’explosion de la popularité du sport féminin, il est probablement passé d’un stade embryonnaire il y a cinq ou 10 ans à devenir vraiment courant.”

Image:

La capitaine anglaise Heather Knight reviendra pour la tournée des Antilles après une opération à la hanche en août





Prendre soin de la santé mentale est une « grande partie du travail »

Lewis pourra faire appel au retour de Heather Knight et Nat Sciver dans les Caraïbes, avec Knight à nouveau en forme après une opération à la hanche et Sciver de retour ayant pris du temps loin du jeu pour donner la priorité à sa santé mentale.

Lewis a déclaré: “Jouer au cricket toute l’année, tout le temps, vous épuise. Vous vous épuisez.

“M’assurer que j’ai de bonnes conversations individuelles avec les joueurs et que je les comprends personnellement m’aidera à les guider et à leur donner les informations qui, je pense, les aideront à jouer leur meilleur cricket pour l’Angleterre.

“Je pense que ce sera une grande partie du travail à venir. Il y a beaucoup de nouvelles compétitions à venir, un calendrier très chargé pour certains joueurs.

“Il est important pour moi de comprendre chaque individu quels sont ses besoins et comment ajuster le programme de chacun au fil de l’année.

“Garder le contrôle de cela sera une très grande partie du travail, mais aussi quelque chose de nouveau pour beaucoup de ces joueurs et quelque chose que j’ai beaucoup vu dans le football masculin.”

Angleterre Femmes aux Antilles

Dimanche 4 décembre : Premier ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Mardi 6 décembre : Deuxième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

vendredi 9 décembre: Troisième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 11 décembre : First IT20, Antigua (22h00, heure du Royaume-Uni)

Mercredi 14 décembre : Deuxième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Samedi 17 décembre : Troisième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 18 décembre : Quatrième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Jeudi 22 décembre : Cinquième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)