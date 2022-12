Jon Lewis: l’entraîneur des femmes d’Angleterre savoure son premier rôle en travaillant avec des joueuses de cricket | Nouvelles du cricket

L’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre, Jon Lewis, savoure son premier rôle en travaillant avec des femmes, insistant sur le fait qu’il y a très peu de différence entre son poste actuel et les rôles masculins précédents.

L’ancien couturier du Gloucestershire et de l’Angleterre Lewis a réussi Lisa Keightley après sa démission du rôle de retourner en Australie cet été.

Après avoir pris sa retraite du jeu, Lewis a assumé le rôle d’entraîneur-chef du Sussex en 2015, suivi de son poste d’entraîneur de bowling des U19 d’Angleterre. Il est ensuite devenu entraîneur de bowling dans l’équipe de l’ancien entraîneur-chef de l’Angleterre Chris Silverwood, avant d’assumer son nouveau rôle dans le football féminin, où les similitudes pour Lewis ont été flagrantes.

“Vous évoluez toujours et apprenez toujours”, a déclaré Lewis. “Je coache les gens, pas le sexe et je m’en tiens toujours à cela. Tout le monde est un individu. Vous essayez de les coacher en tant qu’individus et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin à ce stade de leur carrière.

“Nous avons ici un très large groupe de personnel de soutien qui soutient tout le monde de différentes manières et mon rôle est de m’assurer que l’individu est aussi bien pris en charge que possible, de lui permettre de jouer son meilleur cricket et cela ne ça change pas entre hommes et femmes.

Jon Lewis aime ce qu’il voit si loin de l’Angleterre féminine





“Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de différence pour être honnête avec vous. Le défi est d’être conscient. J’ai eu quelques larmes de plus que nous n’en aurions dans le match masculin, mais vous en avez toujours aussi dans le match masculin. Je préférerais que les joueuses soient vraiment ouvertes et montrent leur émotion plutôt que de les retenir. J’ai trouvé cela vraiment rafraîchissant parce que vous savez très bien où vous en êtes avec les femmes, alors que chez les hommes, elles se retiendront beaucoup plus et seront un beaucoup plus insulaires avec leurs émotions.”

L’Angleterre vient de rentrer de sa première tournée sous Lewis, laissant les Caraïbes après avoir remporté les huit matches, concluant la tournée de manière spectaculaire jeudi en écrasant leurs hôtes pour 43 – le total record de T20 des Antilles – à la Barbade.

C’est le début idéal pour Lewis, qui a admis qu’il avait hérité d’un meilleur groupe de joueurs qu’il ne le pensait initialement après avoir pris les rênes le mois dernier. Il pense qu’il y a plus d’un état d’esprit offensif au sein du groupe qu’auparavant et il espère qu’ils pourront adopter cette attitude lors de la Coupe du monde T20 qui débutera en Afrique du Sud dans sept semaines.

“J’étais plus qu’heureux de perdre des matchs sur cette tournée tant que nous changions notre façon de jouer – c’est ce dont je suis le plus satisfait”, a-t-il déclaré. “C’est la façon dont nous avons abordé le cricket et l’état d’esprit offensif qu’ils ont adopté dans les jeux. J’ai l’impression que c’est un véritable changement par rapport à ce que j’ai vu dans le passé. Parfois, je pense qu’ils ont joué en toute sécurité.

L’Angleterre de Lewis était au sommet de son art dans les Caraïbes





“Je savais que nous avions beaucoup de talent dans l’équipe. Mais je n’avais pas réalisé à quel point ils étaient bons, vraiment pas. Le talent dans la salle est vraiment élevé.

“Le plus grand défi est de maintenir la confiance et la croyance dans la façon dont nous jouons, donc lorsque la pression monte dans les grands matchs, la capacité de s’accrocher à la croyance et à la confiance en ce que nous essayons de faire fonctionnera.”

Lisa Keightley a quitté son rôle d’entraîneur-chef de l’Angleterre à la fin de l’été





L’Angleterre tente d’améliorer son résultat en demi-finale en 2020 la dernière fois et de mettre fin à la récente domination de l’Australie lors des Coupes du monde.

Avec la capitaine Heather Knight et la star polyvalente Nat Sciver de retour dans les Caraïbes après avoir été indisponibles pendant une partie de l’été, l’Angleterre semble bien placée pour les défis à venir.

Alice Capsey progresse bien dans sa convalescence après une fracture de la clavicule gauche et bien que Lewis ait admis qu’il y avait eu “des bruits vraiment positifs”, l’adolescente polyvalente a “encore du chemin à faire”.

“Nous avons évidemment des décisions à prendre sur ce que seront les 15 derniers. Je pense que nous le ferons au début de janvier et nous ferons savoir aux filles où nous en sommes”, a ajouté Lewis. “Ce dont je suis vraiment satisfait, c’est la qualité du niveau de compétence de toute l’équipe.

“Il s’agit de gagner des moments de pression contre une bonne opposition. Ce que je peux voir dans le groupe, c’est qu’il n’y a pas de peur, ils sont prêts à essayer. Je préfère que nous perdions en essayant plutôt que de ne pas perdre.”