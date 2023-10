Jon Kay de BBC Breakfast a averti le co-présentateur « Vous aurez des ennuis » à cause d’une remarque ludique et effrontée qu’elle a faite à une icône légendaire du football.

La légende Alan Shearer était aveugle et a pleuré de rire après être apparue dans le programme d’information de la BBC.

BBC

Jon Kay et Sally Nugent étaient assis sur le canapé pendant que le diffuseur sportif de la BBC, John Watson, interviewait Alan Shearer.[/caption] BBC

La légende du football de Newcastle a pleuré de rire après le commentaire de Sally[/caption]

Jon Kay et Sally Nugent ont repris mercredi la présentation du segment matinal de BBC Breakfast.

Lors de l’animation, le duo a accueilli l’un des meilleurs attaquants du monde sur le grand canapé rouge après que le diffuseur sportif de la BBC, John Watson, ait interviewé depuis le canapé de l’émission alors qu’il était assis à côté des animateurs.

John a discuté de la victoire de Newcastle au football avec l’ancienne star de Newcastle, qui a vu l’équipe faire des mouvements importants et jouer des matchs à domicile, provoquant des célébrations dans toute la ville.

Après que John ait terminé ses questions avec Alan, le présentateur Jon a demandé à l’icône : « Avez-vous des rituels à suivre avant un match comme celui-ci, un pantalon porte-bonheur ?

L’homme de 53 ans a secoué la tête pour dire non et a répondu : « Rien de tout ça, Jon, non, malheureusement. »

Alan rit à la question et ajouta rapidement : « Pourquoi devrais-je vous le dire, de toute façon ?

Le groupe a ri pendant que Jon concluait l’interrogatoire et disait : « Nous allons vous laisser partir et vous changer.

« Alan Shearer, merci beaucoup. »

Le correspondant sportif a fait écho : « Merci, Alan, ravi de vous parler. »

Sally n’a pas pu s’empêcher d’ajouter avec insolence : « Ouais, envoie-nous une photo du pantalon porte-bonheur. »

Jon a riposté à sa co-star avec une réponse rapide de « Non ! » tandis que tout le monde sur le plateau, y compris Alan, riait encore.

Il a rapidement reporté l’attention sur les téléspectateurs et a expliqué : « Bien, il est neuf heures moins dix. »

Se tournant vers Sally, il l’a prévenue en plaisantant : « Vous aurez des ennuis pour ça ! »

Jon a ensuite donné la parole à Carol Kirkwood, météorologue de la BBC, et a déclaré : « Carol a la météo pour nous ce matin. »

Carol avait été amusée par l’interaction entre le trio et Alan, comme Jon l’a exprimé : « Cela vous a fait sourire ! Matin. »

Rayonnante devant l’écran, Carol a répondu et confirmé : « C’est certainement le cas. Bonjour. » avant d’informer les téléspectateurs des dernières prévisions météorologiques.

BBC Breakfast est diffusé en semaine à partir de 6 heures du matin sur BBC One.

BBC

Sally a demandé avec effronterie à Alan d’envoyer une photo de son « pantalon porte-bonheur »[/caption] BBC

Jon a prévenu Sally en plaisantant : « tu vas avoir des ennuis ! »[/caption]