Jon Kay de BBC Breakfast a été inondé de soutien des fans alors qu’il publie sur le “dernier spectacle” avec Sally Nugent

L’animateur de BBC BREAKFAST, Jon Kay, a été inondé de soutien après avoir publié un article sur sa “dernière émission”.

Le journaliste de 53 ans présente l’émission phare aux côtés de Sally Nugent.

Bbc

Jon Kay présente BBC Breakfast aux côtés de Sally Nugent[/caption] Bbc

Jon prendra du temps loin du canapé rouge[/caption]

Cependant, il a révélé que ce serait sa dernière fois sur le canapé rouge pendant un moment.

Mais les fans ne devraient pas s’inquiéter, le diffuseur prend juste un temps d’arrêt bien nécessaire pendant les vacances de Noël.

Posant aux côtés de Sally dans le cliché, Jon avait l’air pimpant dans un costume bleu marine.

Sally, 51 ans, a enfilé un haut rayé rose et rouge, avec une veste rouge.

Jon a écrit : « Notre dernier programme ensemble avant Noël. Quelle année ça a été !

“Merci beaucoup d’avoir rejoint @sallynugent et moi en début de semaine. L’équipe #BBCBreakfast est là pour vous TOUS les jours pendant les vacances. Passez un merveilleux moment.

Les téléspectateurs ont répondu au présentateur et à Sally pour leur souhaiter à tous deux un joyeux Noël et le Nouvel An.

L’un d’eux a écrit: “Grand amour de Noël à vous deux… Passez un merveilleux Noël et à bientôt au Nouvel An x.”

“Vous êtes une super équipe. Joyeux Noël », a déclaré un second.

“Je vous ai aimé tous les deux au petit-déjeuner détendu mais sérieux quand il le faut. Joyeux noël. Bonne pause », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a posté: «L’équipe de rêve avec une si bonne chimie. Que votre double acte continue longtemps !

L’émission d’aujourd’hui a été présentée par Charlie Stayt et Naga Munchetty qui ont balayé la présentatrice météo Carol Kirkwood.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One et iPlayer.

Bbc

Les fans ont souhaité à Jon et Sally un joyeux Noël et les ont appelés une “équipe de rêve”[/caption]