Jon Jones, renforcé, livre un tapis roulant à 20 mph alors que la star de l’UFC avertit Ngannou qu’il «  traversera des poids lourds comme des dominos  » (VIDEO)

Jones et le patron de l’UFC, Dana White, se sont engagés dans un concours de clignotement à enjeux élevés sur les conditions d’un superfight entre la légende des poids lourds légers et le ballon de démolition humain Ngannou, depuis que ce dernier a été couronné champion des poids lourds avec une victoire KO typiquement destructrice sur Stipe Miocic. le mois dernier.

Jones a exigé que l’UFC « Lui montrer l’argent » dans une campagne concertée dans laquelle le joueur de 33 ans a accusé ses payeurs de ne pas l’avoir changé au fil des ans.

Dana White, quant à lui, a affirmé que Jones avait demandé un minimum de 30 millions de dollars pour rencontrer Ngannou dans l’octogone – ce que le combattant lui-même a ridiculisé comme des mensonges.

Avec les pourparlers apparemment dans une impasse, Jones continue néanmoins ses efforts pour se renforcer et passer au poids lourd.

Présentant une explosion de vitesse pour accompagner son nouveau cadre plus costaud, Jones a partagé des images sur ses comptes de médias sociaux de lui-même frappant un tapis roulant à 20 mph (32 km / h).

« 250 lb sprint 20 mph, » Jones a écrit dans le texte accompagnant le clip.

Jones n’a pas hésité à mettre en valeur son physique gonflé alors qu’il poursuit une confrontation avec le gros coup Ngannou.

De son côté, la centrale camerounaise a alimenté les discussions sur un combat ces derniers jours en affirmant qu’il le ferait « prendre soin de » Jones avant de se concentrer sur le monde de la boxe et le champion des poids lourds WBC Tyson Fury.

Cela s’est produit alors que Ngannou, 34 ans, affichait fièrement les fruits de son travail avec une visite de son pays natal, où il était assailli par des fans adorés.

Jones, cependant, n’en avait rien.

«J’ai parcouru la division des poids lourds légers sur le talent, sur le point de traverser la division des poids lourds comme des dominos sur un travail acharné,» a écrit l’ancien dirigeant des poids lourds légers de longue date.

«Le plus grand titre du monde revient dans le plus grand pays du monde …

« Si vous pensez que vous allez traverser l’Amérique, vous vous trompez. »

Jones n’a pas encore subi de perte légitime dans 28 concours professionnels de MMA, et siège toujours au sommet du classement livre pour livre de l’UFC malgré sa vilaine dispute salariale avec White et ne pas s’être battu depuis qu’il a battu Dominick Reyes par décision unanime plus de 12 mois. depuis.

White a déclaré qu’il ciblait le vétéran des poids lourds Derrick Lewis comme prochain adversaire de Ngannou, plutôt que Jones.

Ngannou et Lewis se sont déjà battus une fois, faisant une terrible démonstration pour les fans à l’UFC 226 en juillet 2018 – un combat que Lewis a remporté par décision.

« The Black Beast » a perdu son unique titre contre Daniel Cormier plus tard cette année-là, mais s’est remis en lice avec une série de quatre victoires sur le spin.

Pour les fans cependant, le match à faire est clairement Ngannou contre Jones – et les combattants eux-mêmes semblent tout aussi déterminés à y arriver.