Jon Jones reçoit un appel bizarre de la star de la NBA qui affirme qu’il n’a besoin que d’un an d’entraînement pour battre la légende de l’UFC

Le joueur de la NBA James Johnson pense qu’il peut battre Jon Jones avec seulement un an d’entraînement.

Le champion des poids lourds de l’UFC se prépare à défendre son titre contre sa compatriote légende Stipe Miocic au Madison Square Garden de New York le 11 novembre.

3 Jones est sans doute le plus grand combattant de MMA de tous les temps Crédit : Getty

« Bones » n’est actuellement pas intéressé à combattre la prochaine vague de prétendants poids lourds et espère plutôt organiser un combat croisé avec la superstar de la boxe Tyson Fury.

Si cela ne fonctionne pas, un combat de nouveauté avec Johnson pourrait être le prochain.

L’attaquant de la NBA est convaincu que son cadre de 6’8 et 240 livres posera des problèmes à Jones une fois qu’il aura passé un peu de temps à apprendre à lutter.

Johnson est un artiste martial de longue date avec une ceinture noire de karaté.

Le joueur de 36 ans prétend également être invaincu en kickboxing (20-0) et en MMA (7-0) – mais ses combats ne sont documentés nulle part en dehors de ses interviews.

« Je pense que je pourrais le battre pour de vrai », a déclaré Johnson à propos de l’ancienne star de la NBA devenue diffuseur L’émission NBA Rookie Life de Ryan Hollins.

« Je rock avec Jones. Il me faudrait un an. Mon jeu de stand-up est génial mais ce que nous savons tous de Jones, c’est qu’il est un lutteur collégial – vraiment bon sur le terrain et ce n’est pas mon fort.

« Je pense que je pourrais le battre, pour de vrai. Mais comme je l’ai dit avec un an d’entraînement en défense. J’ai juste besoin d’une défense au sol.

3 Johnson est un vétéran de la NBA depuis 14 ans Crédit : Getty

3 Et il se prend pour un combattant Crédit : Getty

« Il a commencé à apprendre à utiliser vos mains et vos pieds – quoi ? – Après le collège? Par exemple, je donne des coups de poing et des coups de pied depuis l’âge de cinq ou six ans.

« La même chose pour moi, c’est le contraire pour lui parce qu’il lutte depuis si longtemps. Apprendre tous ses mouvements de lutte – tant que je peux l’empêcher d’aller au sol, je gagne. »

Jones est au fond du camp et il est peu probable qu’il réponde à l’appel de Johnson.

Cependant, gagner beaucoup d’argent pour faire taire une star de la NBA qui parle de trash pourrait être quelque chose qui intéressera l’icône du MMA une fois qu’il aura affaire à Miocic plus tard cette année.