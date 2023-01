Jon Jones explique pourquoi il est “heureux” pour Francis Ngannou après la sortie de l’UFC alors qu’il veut “plus de temps” pour se préparer au nouvel adversaire de l’UFC 285, Ciryl Gane

Jon Jones est heureux pour Francis Ngannou après sa sortie choc de l’UFC, malgré le fait que cela signifie qu’il doit se préparer pour un adversaire différent.

“Bones” s’attendait à affronter Ngannou pour le titre incontesté des poids lourds à l’UFC 285 à Las Vegas le 4 mars.

Getty Images – Getty Jon Jones est inactif depuis sa victoire à l’UFC 247 contre Dominick Reyes

Samedi, Dana White a annoncé que “The Predator” avait été dépouillé de sa ceinture, libéré par la meilleure promotion du MMA et était libre de signer avec qui il voulait.

Le président de l’UFC a suggéré que Ngannou n’était plus intéressé à rivaliser avec les meilleurs combattants après un an de pourparlers infructueux pour renouveler son contrat expiré.

Cependant, l’artiste camerounais à élimination directe a depuis révélé qu’il avait fait trois demandes spécifiques à l’UFC et ils les ont toutes rejetées avant de refuser 8 millions de dollars. [£6.49m] par accord de combat en faveur de la libre agence.

Ngannou a récemment suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait signer un accord avec la promotion rivale Professional Fighter’s League [PFL] et rejoignez Jake Paul dans leur nouvelle division « Super Fight ».

Après avoir eu des pourparlers contractuels tout aussi difficiles avec l’UFC au cours des dernières années, Jones est devenu le deuxième combattant le mieux payé de la liste lorsqu’il a signé un nouveau contrat la semaine dernière.

Le joueur de 35 ans est heureux de voir Ngannou s’en tenir à ses armes lors des négociations avec l’UFC et lui souhaite bonne chance dans la suite.

GETTY Le patron de l’UFC a annoncé le départ de Ngannous le week-end dernier

Getty ‘The Predator’ a refusé de l’argent massif en faveur de l’agence libre

Ngannou qualifie la conférence de presse de White de “taureaux ***” et explique pourquoi il a quitté l’UFC Conor McGregor réagit à la sortie de l’UFC de Francis Ngannou en donnant des conseils de carrière aux combattants “Belle technique” – Conor McGregor félicite le nouveau champion de combat de slap poids lourd Calendrier UFC 2023 : Chaque combat à venir, y compris l’UFC 283 et Edwards vs Usman à Londres Prochain combat de Conor McGregor: dernières nouvelles sur le retour de The Notorious à l’action UFC ÉVÉNEMENT PRINCIPAL Tout ce que vous devez savoir sur l’UFC 283, Teixeira revient pour le combat pour le titre contre Hill







“Je suis content pour Francis”, a déclaré Jones MMA souterrain.

« Je suis content que Francis connaisse sa valeur. Aucun homme n’a le droit de faire honte à un autre homme de se battre pour sa valeur.

«J’étais dans une situation très similaire à celle de Francis en tant que poids lourd léger. Je n’ai jamais été satisfait de mon salaire. J’ai dû m’absenter pendant trois ans, et j’ai manqué beaucoup de temps, mais maintenant nous sommes là. J’encourage Francis dans son cheminement et je lui souhaite tout le meilleur.

“Une autre entreprise va être vraiment bénie de l’avoir.”

Malgré le fait que Ngannou vient de quitter l’UFC en mauvais termes, Jones reste confiant qu’il aura la chance de combattre le joueur de 36 ans à un moment donné.

Il a ajouté : « Je crois que mon chemin croisera celui de François. Dana White donne toujours aux fans ce qu’ils veulent voir, et un combat Jon Jones-Francis Ngannou sera toujours un combat d’intérêt.

« Alors, je ne compte pas. Je garderai un œil sur Francis.

UFC ‘Bones’ se prépare maintenant pour un combat tardif avec Gane

Getty Images – Getty Quand il combattra le 4 mars, cela fera plus de trois ans depuis son dernier combat

Pour l’instant, il devra se contenter de combattre Gane à la place.

Alors que le Temple de la renommée de l’UFC est heureux pour Ngannou, il a l’impression que son départ de l’entreprise lui a laissé peu de temps pour se préparer à affronter un adversaire de remplacement.

Jones a admis : « C’est un peu court pour moi. J’aurais aimé avoir un peu plus de temps pour me préparer

“Cette idée de se préparer pour un nouvel adversaire dans environ six ou sept semaines, je l’ai déjà fait et je pense que c’est plus qu’assez de temps. J’aurais aimé plus de temps, mais je pense que c’est un bon laps de temps, je me sens bien.

Jones n’a pas combattu depuis qu’il a défendu son titre de poids léger en battant Dominick Reyes à l’UFC 247 en février 2020.

Après le combat, il a annoncé son intention de concourir dans la division des poids lourds à l’avenir, mais a été écarté depuis en raison du processus de gonflement, d’un différend financier avec l’UFC et d’un manque évident d’adversaires viables.