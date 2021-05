Jon Jones avertit Ngannou de «  prier pour qu’il l’assomme  » alors que le champion des poids lourds aiguise son rival de l’UFC dans un match d’argot prolongé

Jones et Ngannou ont fait des allers-retours ces derniers jours malgré le chef de l’UFC, Dana White, affirmant qu’un éventuel super combat entre les deux hommes était presque mort en raison des exigences financières de Jones.

Cela n’a pas empêché l’ancien champion de longue date des 205 livres de parler de ses chances contre Ngannou – qui a été couronné roi des poids lourds de l’UFC avec un KO explosif au deuxième tour de Stipe Miocic à l’UFC 260 en mars.

Jones se renforce dans le but d’entrer dans le giron des poids lourds de l’UFC et a pris ombrage à Ngannou après que la centrale africaine a déclaré qu’il le ferait. « prendre soin de » Jones avant de se tourner vers la boxe et le champion du monde des poids lourds Tyson Fury.

Après avoir averti Ngannou qu’il traverserait les rangs des poids lourds de l’UFC «Comme des dominos», Jones avait encore plus de mots pour l’artiste camerounais KO dans sa dernière explosion sur Twitter.

«Je t’en prie, tu m’assomme parce que si tu ne le fais pas, je vais te briser, et c’est une promesse,» Jones a écrit à un homme qui a terminé ses cinq derniers adversaires octogonaux dans les deux premiers tours.

Je te prie de m’assommer parce que si tu ne le fais pas, je vais te briser, et c’est une promesse @francis_ngannou – BONY (@JonnyBones) 1er mai 2021

Ngannou, 34 ans, a répondu à la menace avec dédain, rétorquant: «S’il vous plaît, ne me faites pas rire. À quand remonte la dernière fois que vous faites sortir quelqu’un? »

« Vous êtes un combattant de la décision, » Ngannou a ajouté dans un tweet ultérieur. «Et vous avez à peine gagné un combat ces derniers temps. Mais tu vas me faire sortir.

S’il vous plaît ne me faites pas rire 🥱! Quand avez-vous évincé quelqu’un pour la dernière fois? 🤔 https://t.co/XpFZhrVLcp – Francis Ngannou (@francis_ngannou) 1er mai 2021

Tu es un combattant de la décision @JonnyBones et tu as à peine gagné un combat ces derniers temps, mais tu vas me faire sortir 😂 – Francis Ngannou (@francis_ngannou) 1er mai 2021

Jones – qui a vu sept de ses huit dernières victoires octogonales venir par le biais des tableaux de bord – n’a pas accepté les remarques.

« Un combattant de décision? J’ai porté le record de la plupart des soumissions dans la division des poids lourds légers pendant de nombreuses années mon ami, » Jones a riposté.

« Vous êtes ce que nous appelons un poney à un tour … tous les champions que j’ai affrontés ont été durement frappés. Je vois à travers vous. »

Un combattant de la décision? J’ai porté le record de la plupart des soumissions dans la division des poids lourds légers pendant de nombreuses années mon ami. Tu es ce que nous appelons un poney à un tour @francis_ngannou tous les champions que j’ai rencontrés ont été durement frappés. Je vois à travers toi – BONY (@JonnyBones) 1er mai 2021

« Je préférerais être un combattant décisionnel plutôt qu’un dernier combattant à deux rounds, » Jones a ajouté dans un autre tweet.

«Honnêtement, je vous respecte, vous et votre histoire. Je ne ressens pas le besoin de vous écraser dans une bataille verbale contre ce que j’ai fait à tout le monde depuis 2011…

«Je vous le dis simplement maintenant, si vous voulez commencer cette discussion sur Internet, assurez-vous de la maintenir. La plupart des gens qui parlent de merde avec moi se taisent après un certain temps. Tout le monde va au premier pour écraser Jon Jones, thème très populaire ». a ajouté le joueur de 33 ans.

Je préférerais être un combattant de décision qu’un dernier combattant à deux rounds 🤷🏾‍♂️ – BONY (@JonnyBones) 1er mai 2021

Honnêtement @francis_ngannou Je vous respecte vraiment, vous et votre histoire. Je ne ressens vraiment pas le besoin de vous écraser dans une bataille verbale pour faire ce que j’ai fait à tout le monde depuis 2011 – BONY (@JonnyBones) 1er mai 2021

Je te le dis juste maintenant @francis_ngannou si vous voulez commencer cette discussion sur Internet, assurez-vous de suivre. La plupart des gens qui parlent de merde avec moi se taisent après un moment..🏳🏳🏳 Tout le monde sera le premier à écraser Jon Jones, thème très populaire – BONY (@JonnyBones) 1er mai 2021

Jones n’a pas encore subi de perte légitime en 28 concours professionnels de MMA et est devenu le plus jeune champion de l’UFC de tous les temps lorsqu’il a remporté le titre des poids lourds légers à seulement 23 ans en battant Mauricio Rua il y a dix ans.

Le succès dans l’octogone a été suivi d’une controverse en dehors de celui-ci – y compris des affrontements avec la loi et les autorités antidopage.

Jones s’est battu pour la dernière fois en février 2020 lorsqu’il a défendu son titre contre Dominick Reyes, pour le quitter en août au milieu d’une dispute avec l’UFC.

Après que Ngannou ait été couronné champion des poids lourds, Jones a exigé que la promotion « Lui montrer l’argent » pour organiser un superfight entre la paire.

Les pourparlers ont stagné avant même d’avoir commencé, le patron de l’UFC, White, accusant Jones d’avoir demandé un minimum de 30 millions de dollars pour le concours – ce que le combattant lui-même a contesté.

Au lieu de cela, White a suggéré que le vétéran des poids lourds Derrick Lewis serait la première défense du titre pour Ngannou, qui la semaine dernière a fièrement affiché sa ceinture lors d’une tournée dans son pays natal.

Alors que les fans pourraient ne pas voir Ngannou et Jones se rencontrer dans l’octogone, en attendant, ils se balancent durement en ligne.