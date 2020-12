Jon Huber, diplômé de McQuaid, lutteur populaire de l’organisation All Elite Wrestling, est décédé à 41 ans.

L’épouse de Huber, Amanda, a déclaré samedi soir sur Instagram que son mari avait un « problème pulmonaire non lié au COVID ». La mort de Huber a également été annoncée par le compte Twitter officiel d’AEW.

Huber a joué sous le surnom de Brodie Lee.

Amanda Huber a publié une galerie de son mari, qu’elle appelait «le plus grand père que vous ayez jamais rencontré».

«Mon meilleur ami est décédé aujourd’hui», a déclaré, tout en remerciant les médecins et les infirmières de la clinique Mayo.

« La famille All Elite Wrestling a le cœur brisé », a tweeté AEW. «Dans une industrie remplie de bonnes personnes, Jon Huber était exceptionnellement respecté et aimé à tous points de vue – un talent féroce et captivant, un mentor attentionné et tout simplement une âme très gentille qui contredisait totalement sa personnalité en tant que M. Brodie Lee.

«L’amour de Jon pour sa femme Amanda et ses enfants Brodie et Nolan était évident pour nous tous qui avons eu la chance de passer du temps avec lui, et nous envoyons notre amour et notre soutien à sa belle famille, aujourd’hui et toujours. La popularité de Jon parmi ses pairs et l’influence sur le monde de la lutte était mondiale et transcendait AEW. «

Le monde de la lutte a pleuré la mort de Huber.

« J’espère que vous apprendrez tous à connaître quelqu’un comme Jon. Il était le plus grand homme de famille et quelqu’un qui m’a fait rire tous les jours », a tweeté l’actuel Champion Intercontinental de la WWE Big E. « Il me manquera tous les jours pour le reste de ma vie. Je t’aime, Brodie, et je te remercie beaucoup de m’aimer. «

Huber a fait ses débuts à l’AEW en mars et a remporté le championnat TNT en août. Il a perdu la ceinture le 7 octobre et n’avait pas lutté depuis en raison de ce qui était supposé être une blessure non révélée.

Avant AEW, Huber était connu sous le nom de Luke Harper à la WWE, où il a remporté les titres par équipe de NXT et Smackdown et était un champion Intercontinental.

Un profil de Democrat and Chronicle de 2017 a décrit comment Huber est passé d’un diplômé d’une école jésuite épurée à un mauler barbu en proie à un personnage de lutte mercurielle.

Huber a joué à la crosse pendant quatre ans à la McQuaid Jesuit High School de Rochester, New York, et a patiné dans des ligues de hockey pour jeunes, y compris une fois avec l’ancienne star de la LNH et compatriote natif de Rochester, Brian Gionta.

La carrière professionnelle de Huber a commencé avec les formations indépendantes Roc City Wrestling, Rochester Championship Wrestling, NWA Upstate, NWA New York et Upstate Prof Wrestling. Il était à l’origine connu sous le nom de Huberboy # 2 avant de se renommer Brodie Lee.

Pendant 7 ans et demi, il a tourné en tant que lutteur le week-end tout en travaillant comme commis de livres au campus Frederick Douglass du district scolaire de Rochester City.

«De temps en temps, un enfant venait à mon bureau et me disait: ‘M. Huber, est-ce vous?’ Et ils me montraient une vidéo qui était évidemment moi et je disais: ‘S’il vous plaît, ne la partagez avec personne’ « , a déclaré Huber en 2017.

Huber était prêt à abandonner les tournées quand Amanda était enceinte en 2011. C’est alors que la WWE a appelé, lui demandant d’essayer.

Huber a signé un accord et a déménagé en Floride pour gravir les échelons du développement de l’entreprise. Il a obtenu une place sur la liste principale en 2013 et s’est fait connaître au sein de la famille Wyatt.

Après avoir fait partie de la liste principale de la WWE, Huber et sa famille sont retournés à Rochester.

« Je suis super fier de Rochester et super fier de ce qu’est Rochester et de ce que représente Rochester », a déclaré Harper à la WWE en 2019. « Au lieu de quitter Rochester, je préférerais que les gens associent Rochester à moi et emmènent Rochester. »