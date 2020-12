Le lutteur professionnel Jon Huber, populairement connu sous le nom de Luke Harper à la WWE, et Brodie Lee sont décédés à l’âge de 41 ans d’un problème pulmonaire non lié au COVID-19, a annoncé dimanche un communiqué officiel d’AEW sur les réseaux sociaux. Huber luttait plus récemment sous le nom de Brodie Lee pour AEW.

La femme de Huber est allée sur Instagram pour se souvenir de son mari en disant: « Mon meilleur ami est mort aujourd’hui. Je n’ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé. Le monde le voyait comme l’incroyable @brodielee (fka Luke Harper) mais c’était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré. Aucun mot ne peut exprimer l’amour que je ressens ou à quel point je suis brisé en ce moment. Il est décédé entouré d’êtres chers après une bataille acharnée avec un poumon non lié à Covid problème. »

Huber s’est fait un nom sur la scène de la lutte indépendante, luttant pour des promotions comme Dragon Gate et Combat Zone Wrestling avant de faire sensation dans la liste principale de NXT et de la WWE en tant que Luke Harper faisant partie de la très populaire famille Wyatt.

Se souvenant de Huber, la WWE a déclaré dans un communiqué officiel: « Huber a connu le succès à chaque étape de sa carrière de divertissement sportif, car sa présence à la fois douce et imposante l’a aidé à créer d’innombrables moments impressionnants sur le ring. Après une course hautement décorée sur le ring. circuit indépendant, Harper a fait ses débuts dans NXT en tant qu’exécutant menaçant pour la famille Wyatt.Harper avait une équipe d’étiquette dominante dirigée avec Rowan qui jetterait les bases du succès futur du championnat.

En tant que membre de la famille Wyatt, il s’est engagé dans de vives rivalités avec Kane, Daniel Bryan, The Shield, John Cena et The Usos. Après avoir été libéré de la famille, Harper a écrit une impressionnante course en simple qui a abouti à la victoire de Dolph Ziggler pour le championnat intercontinental. Harper & Rowan a ensuite composé The Bludgeon Brothers et s’est engagé sur un chemin de destruction qui a été mis en évidence par une victoire au titre de SmackDown Tag Team Title dans un match Triple Threat à WrestleMania 34. «

La nouvelle a été un choc pour la communauté pro-lutte, plusieurs de ses collègues se sont mis à pleurer la mort de Huber.

J’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de @ThisBrodieLee qui était un ami cher à tant d’entre nous. C’était un mari formidable et un père dévoué. Son amour pour sa famille était incommensurable. J’envoie des prières et de l’amour à la famille d’Amanda, Brodie, Nolan et Jon Huber ~ pic.twitter.com/VTC0aC0dqJ – NattieByNature (@NatbyNature) 27 décembre 2020

Lorsque de longs voyages loin de chez moi m’ont fait manquer ma femme et ma fille, vous m’avez toujours facilité les choses. Grand lutteur, mais parfait père de famille. Je vais m’assurer qu’Amanda, Brodie et Nolan savent toujours à quel point ils comptent pour vous. J’ai adoré être ton ami. Repose en paix, Jon. pic.twitter.com/wR5927Xlx1 – Dax FTR (@DaxFTR) 27 décembre 2020

