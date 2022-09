Jon Hamm parle de sa relation avec Anna Osceola, dit que le mariage et les enfants sont une “possibilité”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jon Hamm est follement amoureux de l’actrice de “Mad Men” Anna Osceola.

Hamm s’est exprimé franchement dans une interview sur leur relation et a déclaré qu’il était “très” éperdument amoureux de son partenaire.

“Ce n’est que depuis quelques années que je m’assois et que je réfléchis vraiment à tout ça, cela a rendu la relation dans laquelle je suis encore plus significative et a ouvert la possibilité de choses comme être mariée, avoir des enfants , définissant une nouvelle version du bonheur, de la vie, du bien-être…”, a déclaré Hamm lors du “Howard Stern Show” lundi.

“Cela semble hokey et peu importe, mais c’est réel et c’est – à défaut d’un meilleur mot – c’est ce pour quoi je travaille.”

Les commentaires de l’ancien de “Mad Men” viennent sur les talons de l’acteur révélant qu’il était en train de “travailler sur [himself]” après avoir perdu sa mère quand il avait 10 ans.

JON HAMM SE SOUVIENT DE TOM CRUISE SUR L’ENSEMBLE DE “TOP GUN: MAVERICK”: “JE ME SENS COMME À LA MAISON”

Hamm a ajouté qu’il lui a fallu du temps et une thérapie pour arriver à un état où il pourrait envisager de s’installer avec Osceola.

“… quand vous perdez quelqu’un qui est si important pour vous, comme une mère, si tôt, cela crée une blessure qui bloque une grande partie de cette accessibilité émotionnelle”, a expliqué Hamm.



“Cela bloque une grande partie de cette disponibilité et de cette vulnérabilité.”

En mars, Hamm, 51 ans, et Osceola, 34 ans, ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en couple lors d’une soirée des Oscars.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2020 et a été repéré ensemble à divers endroits depuis, notamment en partageant un PDA en vacances en Italie l’année dernière.

Hamm et Osceola se sont rencontrés en 2014 sur le tournage de “Mad Men”, alors qu’elle jouait le personnage de Clémentine dans la finale de la série.

L’acteur était auparavant dans une relation à long terme avec la scénariste et actrice Jennifer Westfeldt. Le couple s’est séparé en 2015, après avoir été ensemble pendant 18 ans.

“Je suis en couple en ce moment et … c’est confortable, c’est le sentiment de prendre soin de quelqu’un d’autre et d’être pris en charge”, a fait remarquer Hamm.

Lorsque la personnalité de la radio a suggéré que l’acteur de “Mad Men” était “amoureux”, Hamm a répondu “Je le suis vraiment”.