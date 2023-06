Jon Hamm et John Slattery se font passer pour James Kennedy et Tom Sandoval de manière hilarante dans « WWHL »: regardez

Lors de l’émission « WWHL » le 13 juin, les anciens de « Mad Men » Jon Hamm et John Slattery ont suscité beaucoup de rires et se sont fait passer pour James Kennedy et Tom Sandoval de « VPR ».