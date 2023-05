Jon Gosselin souhaite à tous ses sextuplés un joyeux 19e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jon Gosselin souhaité son et Kate GosselinLes sextuplés d’un joyeux 19e anniversaire le 10 mai, au milieu du drame familial en cours. Jon, 46 ans, a posté une vieille photo des sextuplés — Hannah, Aaden, Léa, Alexis, Joël et Collin – sur Instagram et a écrit : « JOYEUX 19E ANNIVERSAIRE à tous mes enfants !! Je vous aime tous tellement!! » L’ancien Jon & Kate Plus 8 La star a également partagé une photo des sextuplés tout-petits sur ses histoires Instagram, suivie du même message d’anniversaire aux enfants.

Les ex Jon et Kate, 48 ans, ont accueilli leurs sextuplés en mai 2004, plus de trois ans après leurs jumeaux Cara et Mady, aujourd’hui âgé de 22 ans, sont nés. Il y a eu tellement de drames familiaux au fil des ans, et Jon est actuellement séparé de quatre des sextuplés, Alexis, Joel, Leah et Aaden. Il a toujours une relation avec Hannah et Collin, qui ne parlent pas à leur mère. Jon et Kate étaient auparavant impliqués dans une bataille pour la garde, mais c’est fini maintenant que les enfants sont des adultes légaux.

« Je suis soulagé que le tribunal soit terminé et je peux me concentrer sur la reconstruction de mes relations avec mes enfants qui vivent maintenant en Caroline du Nord et à New York », a déclaré Jon. Nous hebdomadaire le 3 mai. « C’est un sentiment très libérateur de ne pas avoir à se soucier des poursuites de Kate et cela m’ouvre vraiment la porte pour tendre la main à mes autres enfants. J’espère vraiment le meilleur. »

Avant que les sextuplés n’aient 18 ans, Kate a obtenu la garde complète d’elle et des enfants de Jon. Mais Collin et Hannah ont choisi de vivre avec leur père en 2018 et ont coupé les ponts avec Kate et leurs frères et sœurs. Collin a en fait abordé la fracture familiale dans une interview de novembre 2022 avec Divertissement ce soirdisant qu’il « adorerait avoir une relation » avec ses autres frères et sœurs.

« J’aimerais que nous nous réunissions un jour, que nous dînions ensemble, que nous parlions, que nous ayons juste une relation et que nous rattrapions les choses que nous avons perdues, le temps que nous avons perdu », a déclaré Collin. Il a également partagé que sa sœur Hannah, le seul frère avec qui il a une relation, est « une grande partie de mon soutien émotionnel ». Quant à sa relation avec Kate, Collin a confirmé qu’ils ne se parlaient pas, mais il serait prêt à se réconcilier avec sa mère.

