Jon Gosselin revient sur Instagram et fait la promotion de ses concerts de DJ après que l’ex Kate et quatre de leurs enfants aient déménagé en Caroline du Nord

JON Gosselin est revenu sur Instagram pour promouvoir ses concerts de DJ.

Le poste du père intervient après que son ex Kate et quatre de leurs enfants ont déménagé en Caroline du Nord.

AFP

Instagram

Jon a partagé une photo teintée de bleu et de rose d’une platine.

Il a sous-titré la photo : « Merci de rejouer de la musique !!!

« Dans l’attente des concerts, événements et sessions à venir avec @djkooliekirk, merci @djsojo et @thesenatedjs pour tout le soutien. Et ça recommence… »

Instagram @jongosselin1

En mars Kate, 45 ans, a vendu sa maison en Pennsylvanie et a déménagé plus au sud pour Caroline du Nord.

Kate et Jon ont eu une dure bataille pour la garde et le divorce depuis la fin de leur mariage en 2009 après 20 ans ensemble.

Après des années de va-et-vient entre les tribunaux, les coparents se séparent actuellement lesquels de leurs enfants vivent avec quels parents.

Instagram

Collin et Hannah, vivent avec leur père et ses petites amies de longue date, Colleen, en Pennsylvanie[/caption]

Dr Oz

Ce printemps, une source a déclaré à HollywoodLife: » Jon n’était pas surpris qu’aucun des [other kids] a tendu la main quand il avait Covid’[/caption]

Une source a dit HollywoodLa Vie: « Kate a ramassé et déplacé les enfants en Caroline du Nord pour y passer leurs années junior et senior avec une toute nouvelle vie. »

Quatre des sextuplés de 16 ans des ex, Aaden, Joel, Alexis et Leah, vivent avec Kate et déménagent avec elle en Caroline du Nord.

Collin et Hannah vivent avec leur père et ses petites amies de longue date, Colleen, en Pennsylvanie.

Les jumeaux Cary et Mady, 20 ans, étudient à l’université.





Ce printemps, une source a dit HollywoodLa Vie: « Jon n’était pas surpris qu’aucun des [other kids] tendu la main quand il avait Covid. «

L’initié a affirmé qu’il espérait toujours une réconciliation, ajoutant : « Il espère pouvoir revoir les autres enfants bientôt.

« Il ne leur a pas parlé ou leur a parlé depuis si longtemps. Kate est capable de tout savoir. C’est pourquoi il n’a pas été surpris de ne pas avoir de leurs nouvelles.