Jon Gosselin n’a pas parlé à certains de ses enfants depuis plus d’une décennie – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Jon Gosselin46 ans, est peut-être le père de Kate Gosselin‘s huit enfants, mais il n’a pas de relation avec beaucoup d’entre eux. Il a dit Divertissement ce soir le 22 août, qu’il n’a pas parlé à plusieurs de leurs enfants depuis plus de 10 ans. « Je n’ai pas parlé à Mady et Cara pendant, oh je ne sais même pas, plus d’une décennie », a-t-il déclaré au point de vente à propos de ses jumeaux de 22 ans. « Et puis je n’ai pas parlé à Joël, Aaden, Horribleet Alexis pour cinq ans. »

Joel fait partie d’un ensemble de sextuplés de 19 ans, dont Aaden, Alexis, HannahLéa et Colin, que Jon a accueilli avec Kate, 48 ans. Son fils, Collin, et sa fille, Hannah, vivent avec l’homme de 46 ans depuis « plusieurs années », comme le rapporte le point de vente. Jon a également expliqué où il se situe pour savoir s’il se réconciliera ou non avec ses six autres enfants. «À ce stade, ils sont adultes maintenant. Donc, je veux dire, je ne connais même pas leurs numéros de téléphone ou tout ça », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que sa fille qui vit avec lui a tenté de parler à ses frères et sœurs de la querelle en cours. « Hannah est allée là-bas et leur a parlé… Je suis en quelque sorte resté avec les enfants qui vivent ici », a-t-il ajouté. Le Thérapie de couple alun est même allé jusqu’à blâmer apparemment Kate pour sa relation endommagée avec la majorité des enfants. « Cela ne fonctionne pas comme vous pensez que cela fonctionnerait », a-t-il allégué. « Alors jusqu’à ce que mes autres enfants comprennent ça… [and] Arrêtez de croire en une version de l’histoire, je ne peux rien faire d’autre.

Bien qu’il laisse apparemment la réconciliation entre les mains des enfants, Jon a admis qu’il avait contacté ses enfants. « J’ai essayé de les contacter et cela a échoué à plusieurs reprises », a-t-il partagé. Pendant ce temps, Jon n’a pas non plus parlé à son ex-femme depuis plusieurs années. Il a admis qu’ils n’avaient pas discuté depuis 2018, notamment un an après la fin de l’émission. Lorsqu’on lui a demandé ce que Kate pensait de sa relation avec sa petite amie, Stéphanie Lebo, il a dit qu’il n’était pas au courant de ses réflexions à ce sujet. « Je ne sais pas. Je ne parle pas à Kate. Je n’en ai aucune idée », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas entendu sa voix depuis 2018. »

Comme beaucoup le savent, Jon et Kate se sont mariés de 1999 jusqu’à leur divorce en 2009. Ils sont devenus célèbres dans la série télé-réalité à succès TLC, qui a documenté leur vie en élevant huit enfants ensemble. Il s’est récemment rendu sur Instagram le 3 août pour parler de ses deux enfants Hannah et Collin. «Je n’arrive toujours pas à croire à quelle vitesse ils grandissent. #VeryProuddad », a-t-il légendé la photo des récents diplômés du secondaire. Le 21 juin, Collin a partagé un carrousel de photos de la remise des diplômes et a apparemment snobé sa mère, car il ne l’a pas mentionnée.

« Je veux d’abord remercier mon incroyable sœur, Hannah, pour m’avoir soutenu et soutenu, elle est mon numéro 1 », a commencé sa légende. « Je voudrais remercier mon père, qui m’a tant appris sur la façon de traverser des moments difficiles et de les surmonter, sur la résilience. Merci papa de toujours soutenir mes décisions et de me soutenir quand je mords plus que je ne peux mâcher. L’adolescent s’est enrôlé dans le Corps des Marines et envisage d’étudier le génie mécanique et industriel.