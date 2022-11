Jon Gosselin fier de Collin pour avoir parlé de maman Kate (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Plus à propos Jon Gosselin

Collin Gosselin peut encore être séparé de sa mère Kate Gosselinmais son père Jon Gosselin, d’une part, est “si fier” qu’il a parlé d’elle dans sa récente interview avec Divertissement ce soir. “Jon est si fier de Collin pour avoir eu le courage et la force de se lever et de dire sa vérité”, a déclaré une source proche de la star de télé-réalité, 45 ans. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Jon n’a jamais demandé ou suggéré à Collin de faire ça. C’était complètement sa propre idée. Mais Collin a approché son père avec l’idée avant de prendre une décision finale.

La source a ajouté que Jon était exceptionnellement favorable à Collin alors qu’il se lançait dans la tâche de s’ouvrir avec de telles informations personnelles. “Jon a fait savoir à Collin qu’il le soutenait complètement, peu importe ce qu’il décidait de faire ou de dire, et il espère que toute l’expérience sera cathartique pour lui”, ont-ils poursuivi. “Jon ne pourrait pas être plus fier de l’homme que Collin est devenu.”

Collin, 18 ans, était l’un des sextuplés présentés dans l’émission à succès TLC de ses parents Jon & Kate Plus 8. Dans le Divertissement ce soir interview, qui a été publiée le 28 novembre, Collin a révélé qu’après que Kate, maintenant âgée de 47 ans, l’ait envoyé dans une institution pour de prétendus “problèmes de comportement” en 2016, il avait cessé d’avoir une relation avec elle. “Après avoir été là-bas, je n’ai plus eu de relation avec elle”, a déclaré Collin HE. Il a ajouté que même avant ce point, “je ne pense pas que nous ayons eu beaucoup de relation, et je pense que cela n’a cessé de la détruire encore plus.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Jon a finalement obtenu la garde de Collin, alors âgé de 14 ans, en 2018, mais Collin a déclaré qu’il pensait que la pression d’être aux yeux du public s’interposait entre lui et sa mère. «Je veux croire que c’était à cause de la télévision et de ce que le fait d’être aux yeux du public fait à une famille. Je pense que cela nous a déchirés », a-t-il déclaré au point de vente. “Cela nous a donné moins de temps pour être réellement ensemble en famille, [and] plus de temps pour être aux yeux du public. Le célèbre couple s’est séparé en 2009 et le drame a suivi toute la famille depuis.

Pourtant, l’adolescent affirme qu’il serait “idéal” de se réconcilier avec sa maman. “Oui, ce serait l’idéal”, a-t-il dit. “C’est dommage que nous n’ayons pas eu de relation. Je pense que chaque fils veut avoir une relation avec sa mère. Mais je vais très bien. »