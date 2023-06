La star de télé-réalité « Jon & Kate Plus 8 », Jon Gosselin, a admis qu’il n’était pas présent à toutes les remises de diplômes de ses enfants cette année.

La star de télé-réalité de 46 ans partage les filles jumelles Mady et Cara, les sextuplés de 22 et 19 ans Hannah, Collin, Aaden, Leah, Joel et Alexis avec son ex-femme Kate Gosselin, 48 ans. Dans une interview avec People Magazine , Jon a partagé une mise à jour sur l’état actuel de ses relations avec ses enfants

« J’ai eu huit diplômes cette année », a déclaré Jon. « Je n’en ai assisté qu’à un. Les seuls enfants que je vois et avec qui je parle sont Hannah et Collin. J’ai donc été à peu près séparé de Mady et Cara pendant neuf ans. »

Mady et Cara ont obtenu leur diplôme d’universités séparées à New York cette année, tandis que les sextuplés ont obtenu leur diplôme d’études secondaires. En 2009, Jon et Kate ont divorcé après dix ans de mariage à la suite d’allégations de tricherie. De 2007 à 2017, la famille a joué dans la série télé-réalité TLC « Jon & Kate Plus 8 » qui a été rebaptisée « Kate Plus 8 » après leur divorce.

Hannah et Collin ont emménagé avec leur père à plein temps en août 2021, par Divertissement ce soir. Jon a dit à People qu’Aaden, Leah, Joel et Alexis vivaient toujours avec Kate. Au cours de son entretien avec le point de vente, il a évoqué son éloignement de six de ses enfants.

« Au début, c’était très difficile, mais maintenant c’est, tu sais, tu espères le meilleur, mais tu ne t’attardes pas là-dessus, tu vois ce que je veux dire? » dit Jon.

Il a poursuivi: « Peut-être que nous développerons une relation à l’avenir, mais oui. Je ne peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier comme je le faisais avant et ensuite être contrarié à ce sujet. »

Bien que Jon ait révélé qu’il n’avait pas « parlé à Kate depuis des années », ils étaient tous les deux présents pour le diplôme d’études secondaires de Collin et Hannah.

« Hannah a invité Kate et… nous nous sommes vus, mais il y avait tout un terrain de football entre nous », a déclaré Jon. « J’ai parlé à Hannah et Collin avant la remise des diplômes pour m’assurer que ça allait être cordial. »

En mai 2020, Jon a déclaré à Entertainment Tonight qu’il travaillait comme directeur informatique pour un établissement de santé. Jon, qui est également DJ, est sorti avec l’infirmière praticienne Colleen Conrad de 2014 à 2021.

Malgré son éloignement de quatre des sextuplés, il a célébré tous leurs anniversaires avec une publication sur Instagram le mois dernier.

Jon a posté une photo de Hannah, Collin, Aaden, Leah, Joel et Alexis avec la légende : « JOYEUX 19e ANNIVERSAIRE à tous mes enfants !! Je vous aime tous tellement !! »