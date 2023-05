Jon Gosselin avoue qu’il n’a pas parlé aux jumelles Mady et Cara depuis près d’une décennie après la bataille pour la garde

Jon Gosselin a admis qu’il n’avait pas parlé à deux enfants sur huit en neuf ans.

Jon, 46 ans, qui partage des sextuplés avec son ex-femme Kate Gosselin, 48 ans, a révélé que ses filles jumelles aînées, Madelyn et Cara, n’avaient répondu à aucun de ses textos après qu’une vilaine bataille pour la garde soit devenue publique.

« La dernière fois que j’ai parlé à Mady et Cara, c’était en 2014. J’envoie régulièrement des SMS à Mady et Cara pour voir si j’obtiens une réponse et à ce stade, je n’ai jamais eu de leurs nouvelles », a déclaré Jon lors d’une interview avec The US Sun.

« Malheureusement, je n’assiste pas aux remises de diplômes universitaires de Mady et Cara », a-t-il ajouté.

Cara et Madelyn, qui ont maintenant 22 ans, ont fréquenté des collèges séparés à New York.

En 2016, Mady et Cara s’expriment publiquement sur leur relation avec leur père.

« Il donne l’impression qu’on nous éloigne de lui, ce qui est insensé. Il devrait peut-être passer un peu de temps à réfléchir à la raison pour laquelle nous ne voulons pas le voir, et peut-être se rendre compte que s’il veut jamais avoir une relation avec nous, parler de nous à la télévision n’est pas le moyen d’y parvenir », a déclaré Mady, qui avait 15 ans à l’époque, lors d’une interview avec People.

« Il ne nous connaît même pas… Et la dernière chose pour laquelle j’ai le temps, c’est une relation toxique. »

Sa sœur jumelle Cara est intervenue et a ajouté : « Je ne saurais même pas quoi dire à son sujet. »

Jon et Kate sont en désaccord depuis leur divorce en 2009 après 10 ans de mariage. Le couple est devenu célèbre après la diffusion de leur émission de télé-réalité « Jon & Kate Plus 8 » en 2007.

En plus de Cara et Mady, Jon et Kate partagent des sextuplés de 19 ans : Aaden, Collin, Joel, Hannah, Alexis et Leah.

Après le divorce de Jon et Kate, Hannah et Collin ont emménagé avec leur père en 2018. Jon est resté séparé de ses autres enfants après sa séparation avec Kate.

« Malheureusement, je n’assisterai pas à la remise des diplômes des autres enfants. La dernière fois que j’ai parlé à Alexis, Aaden, Leah et Joel, c’était en 2018 », a précédemment partagé Jon avec le média.

« J’assiste à la remise des diplômes d’Hannah et Collin. Nous organiserons une fête de remise des diplômes pour Hannah et Collin dans un avenir proche après leur date de remise des diplômes. »

La semaine dernière, Jon a accueilli les sextuplés avec un joyeux anniversaire le 10 mai. Ils ont eu 19 ans.

« Je n’ai pas parlé à mes autres enfants le jour de leur anniversaire », a-t-il poursuivi. « Je n’abandonnerai jamais d’essayer de parler à mes enfants. J’espère avec les réseaux sociaux qu’ils pourront peut-être me contacter à un moment donné.

« La porte est toujours ouverte pour raviver n’importe quel type de relation. J’ai essayé pendant des années d’interagir avec n’importe lequel de mes autres enfants, mais rien pour l’instant. »