Jon Gosselin allègue que Kate Gosselin a fait des « choses horribles et horribles » pour « éloigner » les enfants de lui

Jon Gosselin a fait de graves allégations contre son ex-femme Kate concernant leurs enfants.

Les deux ont joué dans « Jon & Kate Plus 8 » de TLC et partagent huit enfants ensemble. Jon affirme qu’il n’a pas parlé à ses filles aînées Mady et Cara depuis « plus d’une décennie » et qu’il n’a pas parlé à quatre de ses sextuplés depuis au moins cinq ans, citant Kate comme raison.

« Nous parlons de quelqu’un qui a maltraité mon fils, qui a fait tout son possible pour séparer la famille. Qui s’est rangé du côté d’un réseau pour séparer la famille. Et a fait des choses horribles et horribles, pour m’éloigner de mon Donc, jusqu’à ce que mes autres enfants comprennent ce qui s’est passé et arrêtent de croire en une histoire unilatérale, je ne peux rien faire d’autre », a déclaré Jon à Entertainment Tonight.

JON GOSSELIN CONFESSE QU’IL N’A PAS PARLÉ AUX JUMEAUX MADY, CARA DEPUIS PRÈS D’UNE DÉCENNIE APRÈS LA BATAILLE POUR LA GARDE

Les Gosselin se disputent publiquement depuis des années, une grande partie du discours provenant des récits contradictoires entourant leur fils Collin.

Collin, l’un des sextuplés de l’ancien couple, affirme que sa mère l’a renvoyé et a fait preuve d’un comportement « abusif » à son égard. Cependant, Kate et sa fille aînée, Mady, qui n’est pas en contact avec Jon, ont récemment imputé la faute à Collin, affirmant qu’il « avait fait preuve d’un comportement haineux et même violent » lorsqu’ils vivaient ensemble.

En juillet, Mady, 22 ans, a rompu son silence et a partagé une déclaration émouvante sur Instagram, qui a depuis été supprimée, défendant sa mère et le reste de ses frères et sœurs pour avoir pris leurs distances avec Collin.

« Je ne dois mon allégeance à aucune personne qui m’a menacé physiquement, ainsi que tous les membres de ma famille immédiate (certains incidents aussi récents que l’année dernière) », a écrit Mady. « Je n’autoriserai jamais quelqu’un qui a fait preuve d’un comportement haineux et même violent envers les autres… dans ma vie, et je refuse de faire des compromis pour QUICONQUE, même mon frère Collin. »

Kate a partagé sa propre déclaration sur Instagram, écrivant notamment : « La perception déformée de la réalité de Collin est l’un des nombreux problèmes avec lesquels il a toujours été aux prises. Comme peuvent en témoigner de nombreuses personnes dont des membres de leur famille sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, c’est rarement et C’est tristement surprenant lorsque des fabrications complètes se produisent, et ce n’est qu’une autre facette déchirante de ce combat », a-t-elle expliqué.

« Toutes les relations parent-enfant sont complexes, mais lorsque la maladie mentale est impliquée, c’est incroyablement compliqué et douloureux, et encore moins facile à comprendre pour les autres. »

Jon, qui a déclaré à ET qu’il avait le cœur brisé par les affirmations de Mady, a exhorté sa fille à réévaluer.

« Mon message à Mady est que je l’aime, mais s’il vous plaît, donnez une chance à Collin », a-t-il déclaré au média. « Vous ne lui avez pas parlé ni vu depuis 7, 8 ans. Il ne vous a rien fait. Et vous devez traiter les gens comme vous aimeriez être traité. »

KATE GOSSELIN SOUS LE FEU : ALLÉGATIONS DE « MOMMIE DEAREST », FEUDS DE FAMILLE, VIE RECONSTRUITE

« Comment peux-tu dire ces choses à propos de ton frère… D’où cela vient-il, » questionna Jon. « Nous savons tous d’où cela vient. Cela vient de Kate. Exactement les mots de Kate. »

Un représentant de Kate n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Dans sa déclaration faite à propos de son fils Collin le mois dernier, Kate a clairement indiqué qu’elle ne voulait plus parler des troubles en cours.

Jon, qui a pris le message supprimé de Mady comme une indication que sa fille rétractait sa déclaration, a déclaré qu’il n’allait pas discipliner sa fille qu’il n’avait pas « vue depuis une décennie » pour les choses qu’elle avait dites à propos de Collin.

« Mais si c’était quelqu’un d’autre, je serais contre lui, c’est sûr. »

Collin, qui est actuellement en camp d’entraînement pour les Marines, n’a rien dit sur la controverse dans ses lettres à son domicile, a noté Jon.

Quant à ses autres enfants : les sextuplés Joel, Aiden, Leah et Alexis et les jumelles Mady et Cara, Jon les exhorte à lui tendre la main.

« Le message devrait être qu’ils me contactent. Parce que j’ai essayé de les contacter. Et cela a échoué. De nombreuses fois. Chaque fois que je vais à New York, je contacte ma fille Cara. Et je Je ne suis pas bloqué, à cause de la façon dont fonctionne l’iPhone. Mais on ne me répond jamais. Donc je ne sais pas si quelqu’un surveille… vous avez ces théories du complot en tête, mais combien est-ce suffisant pour continuer à le faire ? »