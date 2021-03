JON Gosselin a affirmé lors du Dr Oz Show que les six enfants qui vivent avec son ex Kate « ne l’ont pas contacté » alors qu’il souffrait à l’hôpital du COVID-19.

Parmi les sextuplés de 16 ans, Aaden, Alexis, Leah et Joel vivent avec Kate, Hannah et Collin sont avec Jon et les jumelles de 20 ans Madelyn et Cara sont à l’université.

Dans un Aperçu pour le Dr. Oz Show de demain, Jon dit ses enfants vivant avec Kate ne l’a pas contacté lorsqu’il était à l’hôpital avec le COVID-19.

Le Dr Oz a demandé: «Avez-vous déjà entendu parler de l’un des enfants qui sont avec Kate ou qui sont à l’université après qu’il ait été rendu public que vous aviez un COVID, non seulement un covid, mais que vous étiez mortellement malade, que vous auriez pu mourir.

Jon a répondu: « Non, je n’ai pas entendu parler d’eux, je pense qu’Hannah aurait pu le dire à Leah. »

Le Dr Oz a poursuivi: «De l’un d’entre eux?»

Jon a répondu: « Non, je n’ai rien entendu d’eux. »

Jon a dit qu’il y avait «juste une déconnexion» avec ses enfants qui ne vivaient pas avec lui.

Il a ajouté que la souche pourrait être une «aliénation des parents» après le divorce de Kate et lui en 2009.

«Je ne peux pas vraiment les contacter et il y a des aspects juridiques. Je ne peux pas, comme, aller là où ils déménagent. Ce serait une intrusion.

Jon a poursuivi: « Je suppose que mon sort pour eux, ou ce que je veux vraiment dire, c’est: ‘Je t’aime, ma porte est toujours ouverte, tu es le bienvenu à tout moment, il n’y a pas de regrets ou de ressentiments ou aucune de ces choses négatives. ».

«’Vous pouvez toujours venir me voir ou venir voir Hannah et Collin.’»

En janvier, Jon a révélé dans l’émission du Dr Oz que sa petite amie, la fille de Colleen Conrad, Jordan, l’avait emmené au hôpital quand il avait une fièvre de 104,8 degrés.

«J’étais en fauteuil roulant. J’ai dû attendre aux urgences. C’était plein à craquer, comme si l’hôpital était plein, puis ils m’ont mis sur une civière et m’ont mis dans le couloir de la salle d’attente, pour que je puisse avoir une chambre temporaire.

«Ensuite, je me souviens juste d’avoir dormi et c’était juste surréaliste

« Comme quoi?’ Je n’ai même pas réalisé pourquoi j’étais là-bas jusqu’à trois jours plus tard.

Jon a combattu Covid quelques mois seulement après que son fils l’ait accusé de comportement abusif, lui donnant un coup de poing au visage et lui donnant des coups de pied dans les côtes.

Après que les allégations ont été rendues publiques, Hannah a défendu son père en révélant à Le courrier quotidien il «nous aime… il n’a jamais été violent».

Dans un rapport, Représentant de Jon a déclaré: « Jon Gosselin est un père aimant qui n’a jamais abusé de son fils. »