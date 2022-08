Jon Gosselin affirme que l’ex-Kate a volé 100 000 $ à deux de leurs enfants : “Dégoûtant”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jon Gosselin a allégué que son ex-femme, Kate Gosselin, avait volé 100 000 $ à leurs enfants, mais la star de télé-réalité affirme qu’elle a “emprunté” l’argent.

Dans des documents judiciaires obtenus par The Sun, la star de “Kate Plus 8” a admis avoir effectué deux retraits distincts de 50 000 $ sur les fonds en fiducie de ses enfants, mais elle a déclaré que c’était “pour survivre”.

Dans le dossier du tribunal de 2019, Kate a affirmé que les fonds qu’elle avait retirés de ses enfants Hannah et Collin devaient “la rencontrer et les dépenses des enfants”, mais le point de vente a rapporté qu’elle avait acheté une maison au bord d’un lac en Caroline du Nord cette année-là.

“C’est dégoûtant, et c’est moralement répréhensible”, a déclaré son ex-mari, Jon, au Sun.

“Les parents ne sont pas censés retirer de l’argent de ces comptes sans autorisation et sans rédiger de documents indiquant qu’ils le rembourseront – mais elle n’a produit aucun document et aucun paiement n’a été effectué”, a-t-il poursuivi.

“Vous ne pouvez pas simplement vivre de l’argent de vos enfants”, a ajouté Jon.

Dans les documents judiciaires, Kate a allégué que ses huit enfants lui devaient de l’argent parce qu’elle avait payé de leur poche les frais de scolarité de leur école privée.

“Donc, je veux dire que je ne cherche pas à récupérer cela, mais j’ai emprunté 100 000 $ à la fiducie pour enfants”, a-t-elle déclaré dans le dossier. “Et il me doit techniquement 387 000 $.”

Jon a partagé que Kate n’avait pas remboursé les fonds en fiducie de ses enfants même si un juge lui avait ordonné de le faire.

Le couple partage huit enfants; cependant, Jon a partagé dans le passé qu’il n’avait de relation qu’avec Hannah et Collin. Le couple vit avec lui et Alexis, Aaden, Joel et Leah vivent avec Kate.

“[Communicating with] les enfants qui vivent avec Kate sont très difficiles parce que je n’ai pas de relation ouverte avec eux”, a déclaré l’ancien de “Jon & Kate Plus 8” à Entertainment Tonight en mai.

“[Kate] m’a éloigné de ces enfants. Je pense que c’était une mauvaise décision parentale”, a-t-il dit, ajoutant : “Ça aurait été bien mieux si elle avait été plus ouverte avec eux et avait mieux expliqué les choses.”

Jon et Kate sont en désaccord depuis leur divorce en 2009 après 10 ans de mariage. Le couple partage également des jumelles Cara et Madelyn, 21 ans, qui fréquentent des collèges séparés à New York.