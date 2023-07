Jon Gosselin affirme avoir payé 1 million de dollars pour faire sortir son fils Collin de l’institut psychiatrique après la célébrité télévisée

Jon Gosselin et deux de ses huit enfants exposent ce qui s’est passé dans les coulisses du tristement célèbre TLC « Jon et Kate Plus 8 » émission de télé-réalité.

Jon, avec Collin et Hannah Gosselin , s’est assis pour une interview pour « Dark Side of the 2000s » de Vice. Le trio a parlé de l’impact du tournage à un si jeune âge sur la famille et des allégations d’abus que Collin a portées contre sa mère.

Jon et sa femme Kate Gosselin sont devenus célèbres après avoir donné naissance à des jumeaux et à des sextuplés par insémination intra-utérine. Le couple a signé pour faire deux documentaires sur leur grande famille afin de joindre les deux bouts, mais leur popularité a transformé la famille en royauté de la télé-réalité. Cependant, le couple s’est finalement séparé, puis a divorcé, et tout a été enregistré.

COLLIN GOSSELIN SUR UNE RELATION ÉLOIGNÉE AVEC MAMAN KATE GOSSELIN ET COMMENT LA TÉLÉ RÉALITÉ » DÉCHIRAIT » LA FAMILLE

Après la séparation de ses parents, Collin a commencé à agir et à se rebeller pendant le tournage, donnant parfois des « interviews complètement silencieuses » et refusant d’interagir.

Collin aurait été diagnostiqué avec un trouble du comportement et envoyé dans une école séparée à l’âge de 12 ans. Kate a envoyé Collin vivre au Fairmount Behavioral Health System – un hôpital psychiatrique situé à Philadelphie – sans en parler à personne dans la famille.

« Je n’étais pas en mesure, avec mes propres ressources ici, de répondre à ses besoins », a déclaré Kate lors d’un épisode de « Kate Plus 8 ».

Cependant, Collin prétend maintenant que Kate l’a renvoyé parce qu’il parlait aux gens de la façon dont sa mère le traitait à la maison, ce qu’il qualifie de « abusif ». Il a affirmé qu’elle devait le mettre « quelque part où [he] ne serait pas en mesure de dévoiler les secrets. »

Dans une interview de 2016 avec « Good Morning America », Kate a nié les allégations d’abus, affirmant qu’elles étaient « absolument » infondées.

LES ENFANTS DE KATE GOSSELIN EXPOSENT LES ABUS ALLÉGUÉS DE SON COLLIN

Le temps passé par Collin au Fairmount l’a affecté « mentalement », a-t-il expliqué. « C’était un endroit vraiment, vraiment sombre. Tout ce que j’avais, c’était moi-même. Je n’avais personne d’autre. Vous savez, je n’avais aucun système de soutien. C’était effrayant. J’étais confus. J’étais perdu. »

Pendant ce temps, « Kate Plus 8 » a continué à être diffusé avec les sept autres enfants. Jon a affirmé qu’il ne savait pas que Collin avait été envoyé dans un institut de comportement jusqu’à ce qu’il déjeune avec les enfants un jour et que Collin était absent.

À l’époque, Kate avait la garde complète des enfants et a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas à dire à Jon où se trouvait Collin en raison d’une ordonnance du tribunal.

Finalement, Collin a écrit à son père une lettre en 2017 demandant de l’aide avec l’adresse du Fairmount incluse. Une fois qu’Hannah, l’une des sextuplées, a découvert que son frère avait été renvoyé pendant plus d’un an, elle a demandé à emménager avec son père. Jon a obtenu la garde complète d’Hannah alors qu’il luttait pour faire retirer Collin d’un établissement psychiatrique séparé à Pittsburgh.

« J’ai dépensé 1 million de dollars pour faire sortir mon fils », a admis Jon. La star de la télé-réalité a utilisé des témoignages et des évaluations psychologiques pour aider à monter son dossier. « Tout ce que j’avais, je l’ai dépensé. »

Les représentants de Kate n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

Hannah est la seule sœur à avoir une relation avec Collin.

« Ils ne parlent pas à Collin », a-t-elle expliqué. « Tout le monde a fini par découvrir ce qui lui était arrivé, mais maintenant ils ont juste décidé de ne pas avoir de relation avec lui. »

Collin n’a pas parlé aux six autres de ses frères et sœurs depuis 2016.

« Je pense que ma mère a en quelque sorte créé une barrière sociale entre nous. Elle a raconté l’histoire d’une manière, et évidemment je vois l’histoire d’une manière différente. »

Jon ne parle pas non plus aux autres enfants. Il a dit qu’il n’avait aucune idée de pourquoi et qu’il n’avait jamais reçu de raison ou de « fermeture ».

« En fin de compte, aucun de nous n’a décidé de passer à la télévision », a expliqué Collin.

« Nous n’avons pas eu le choix. C’était la décision de nos parents. » Hannah a ajouté : « Je n’en veux pas à mes parents de nous avoir mis à la télévision parce que je comprends pourquoi ils l’ont fait. C’était une bonne opportunité, et c’est devenu quelque chose que personne n’a vu. »