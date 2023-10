Jon Fosse, racontant la vie humaine | Divertissement | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Jon Fosse a remporté le prix Nobel de littérature, la récompense littéraire la plus importante au monde. Le jury a souligné « ses pièces innovantes et sa prose qui donne la parole à l’indicible ».

Les œuvres de Fosse ont été traduites dans plus de quarante langues et ses pièces ont été jouées sur les scènes du monde entier. Tout au long de sa carrière, elle a également cultivé l’essai, la poésie et la littérature jeunesse.

Nordic Books vient de paraître Matin et après-midi, l’une de ses œuvres les plus importantes et les plus accessibles, co-éditée avec De Conatus, le label qui publie habituellement ses livres. Il s’agit d’un court roman qui réfléchit sur la vie et la mort et dont le protagoniste est Johannes, de sa naissance à sa tombe.

En Espagne, les traductions de Septologie en quatre tomes : L’autre nom que je, L’autre nom II, je suis un autre et un nouveau nom, tous publiés chez De Conatus. Ce même éditeur est également à l’origine du volume Trilogietandis que Ediciones Colihue a une édition de La nuit chante ses chansons et autres pièces de théâtre.