Jon Feliciano lancera les 49ers-Jaguars alors qu’un rôle de ligne offensive plus important se profile – NBC Sports Bay Area & California

SANTA CLARA – Le vétéran joueur de ligne offensive Jon Feliciano savait qu’il y avait une chance qu’il revienne à un rôle de remplaçant lorsqu’il a signé avec les 49ers pendant l’intersaison.

Il savait également que, au pire, il aurait la chance de contribuer en tant que meilleur remplaçant au centre et aux deux postes de garde.

“Avec la possibilité de remporter un Super Bowl avec cette équipe, c’est pourquoi je suis finalement venu ici”, a déclaré Feliciano à NBC Sports Bay Area vendredi, peu avant le départ des 49ers pour leur match de la semaine 10 contre les Jaguars de Jacksonville.

Feliciano obtiendra son premier départ avec les 49ers dimanche à Jacksonville avec le garde gauche Aaron Banks qui devrait être mis à l’écart pendant plusieurs matchs en raison d’un orteil en hyperextension.

Feliciano était principalement un remplaçant lors de ses quatre premières saisons dans la NFL avec les Raiders. Ensuite, il a débuté 46 matchs au cours des quatre saisons suivantes avec les Buffalo Bills et les Giants de New York.

Feliciano a déclaré qu’il savait qu’il y avait une chance qu’il soit un remplaçant lorsqu’il a signé avec les 49ers.

Après tout, les 49ers avaient Banks, le centre Jake Brendel et le garde droit Spencer Burford.

Cependant, Feliciano a déclaré qu’il pensait avoir une chance de décrocher un emploi. Et cela pourrait encore être le cas cette saison.

Feliciano, 31 ans, a suffisamment impressionné le personnel d’entraîneurs pour avoir l’opportunité de passer à la ligne offensive, a déclaré vendredi l’entraîneur Kyle Shanahan.

“Nous allions commencer à le jouer un peu juste pour le faire entrer, peu importe à cause de sa constance”, a déclaré Shanahan. “Ensuite, cela s’est produit avec Banks, alors maintenant il a sa chance, mais nous sommes très heureux avec Jon.”

Feliciano pense qu’il s’intègre bien dans le système offensif de Shanahan. Il a déclaré qu’au cours des saisons passées, lorsqu’il regardait un film pour se préparer à une défense à venir, il y avait des moments où il remarquait le plan des 49ers.

Ses yeux dériveraient de l’autre côté du ballon.

“En regardant le film de leur attaque et du match au sol, j’étais un fan de cette équipe et de l’offensive de Kyle”, a déclaré Feliciano. «Je pense que beaucoup de joueurs de ligne offensive regardent ce schéma et aiment ce qu’ils voient. Alors quand les 49ers ont appelé, j’étais super excité. Je pensais que je pouvais être bon dans cette attaque.

Les 49ers comptent sur lui, alors qu’ils se dirigent vers Jacksonville sur une séquence de trois défaites consécutives. San Francisco mettra l’accent sur le lancement de son jeu de course.

Feliciano débutera au poste de garde gauche, mais il y a une incertitude quant à savoir si Trent Williams ou Jaylon Moore s’aligneront au poste de bloqueur gauche. Williams est douteux en raison d’une blessure à la cheville.

“J’ai eu beaucoup de représentants avec eux deux”, a déclaré Feliciano. « Trent rend la vie d’un gardien assez facile. Jay-Mo, presque tous les jours à l’entraînement, nous réunissons des représentants. C’est l’avantage de jouer aux trois postes, je me familiarise avec tout le monde.

Téléchargez et suivez le podcast 49ers Talk