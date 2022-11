Jon et Sally de BBC Breakfast rendent un hommage poignant à la légende du sport après leur décès à l’âge de 52 ans

Jon Kay et Sally Nugent de BBC Breakfast ont rendu un hommage poignant à une légende du sport après sa mort à l’âge de 52 ans.

Le héros international écossais du rugby Doddie Weir est décédé ce week-end, six ans après avoir reçu un diagnostic de maladie du motoneurone.

Avant sa mort, Doddie a collecté des millions grâce à sa fondation My Name’5 Doddie, ce qui lui a valu un OBE.

Dans l’émission d’aujourd’hui, Jon et Sally lui ont rendu un hommage touchant, Jon disant à son co-animateur : « Quel héritage. Vous n’étiez avec lui qu’à ce dîner de collecte de fonds de la fondation il y a quelques semaines.

Sally a répondu: “Nous l’avons vu il y a environ deux semaines alors qu’il était clairement très, très fragile.

« Il était malade depuis environ une semaine, mais il était déterminé à être là.

“C’était un dîner de collecte de fonds pour sa fondation qui a collecté des millions de livres pour la recherche sur la maladie des motoneurones et même s’il était malade, il y avait une étincelle dans ses yeux et il faisait toujours rire les gens, il sortait toujours le Mickey de moi et taquiner moi et tout le monde.

“C’était absolument charmant de le voir là-bas. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pu le voir là-bas et que nous ayons passé la soirée ensemble. C’était très spécial.

Sally a ajouté qu’il “nous manquera”, et l’émission a partagé un montage vidéo des réalisations de Doddie sur et en dehors du terrain de rugby.

Les hommages ont laissé certains téléspectateurs de BBC Breakfast en larmes, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : “Eh bien, ce bel hommage à Doddie Weir sur BBC Breakfast m’a fait pleurer dans ma bouillie. Bénir.”





Un autre a ajouté: “C’était une si triste nouvelle d’entendre le décès du grand Doddie Weir à seulement 52 ans. Une légende dans la vie et pour toujours plus. Les pensées et l’amour vont à ses enfants, sa famille et ses amis.

Un troisième a tweeté: “Merveilleux hommage à Doddie sur #BBCBreakfast ce matin.”

Pendant ce temps, un quatrième a accepté en écrivant : « Quel brillant hommage à

@DoddieWeir5 de @BBCBreakfast pouvait vraiment voir ce qu’il voulait dire pour @sallynugent et @jonkay01 qui était émouvant à regarder.

“Continuez le combat et continuez à faire passer le mot pour trouver un remède contre #MND #BBCBreakfast #DoddieWeir.”

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.