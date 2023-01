Jon Cryer, Matthew Modine et d’autres célébrités partagent l’espoir d’un retour en toute sécurité de l’acteur disparu Julian Sands

Jon Cryer, Matthew Modine et d’autres amis célèbres de Julian Sands ont partagé leurs vœux pour l’acteur britannique, qui a disparu depuis une semaine après une randonnée dans les montagnes de San Gabriel près de Los Angeles.

Acteurs et cinéastes ont posté des messages sur les réseaux sociaux exprimant leurs espoirs et leurs prières pour le retour en toute sécurité de la star de “A Room With A View”, âgée de 65 ans, qui a été portée disparue vendredi dernier vers 19h30 dans la région de Mount Baldy.

“Je sais depuis vendredi que mon ami Julian Sands a disparu sur le mont Baldy”, a tweeté mercredi le producteur et acteur britannique Cassian Elwes.

Il a poursuivi : “Je suis dévasté. Un ami très proche de la famille qui était un aventurier dans tout ce qu’il a fait. J’ai dit beaucoup de prières. La vie est éphémère et précieuse.”

LA RECHERCHE DE JULIAN SANDS CONTINUE, “AIR CREW” DÉPLOYÉ POUR TROUVER UN ACTEUR DISPARU DANS LES MONTAGNES DE CALIFORNIE

Cryer a tweeté une citation d’Elwes, ajoutant: “J’espère contre tout espoir que cela se révélera être juste une autre de ses aventures. Je suis vraiment désolé pour sa famille et ses amis qui traversent cela.”

“#JulianSands est un homme, un mari, un père et un ami merveilleux pour tant de personnes”, a tweeté Modine. “Une âme douce et gentille. Gardez les bougies allumées pour son retour en toute sécurité de la montagne qu’il aime.”

La star de “Full Metal Jacket” a également partagé une déclaration sur son ami disparu avec Fox News Digital.

“Julian et moi nous sommes rencontrés sur un projet de film dans le sud de l’Angleterre et nous sommes rapidement devenus amis”, a-t-il écrit. “C’était très facile pour moi de me lier d’amitié avec lui parce que Julian est tellement charmant et brillant.

Modine a poursuivi : “J’étais heureux d’apprendre que nous partagions des amis communs et au fil des ans, j’ai toujours été heureux de le voir et d’entendre parler de ses courageuses expéditions. C’est un athlète formidable et il connaît très bien ses voyages dans la nature. Julian a l’âme d’un un poète et il partage cette curiosité unique de ces grands aventuriers du passé.”

“Je prie pour son retour en toute sécurité.”

Frank Marshall, qui a réalisé Sands dans la comédie d’horreur “Arachnophobia” de 1990, a partagé : “L’espoir et les pensées vont à la famille de mon cher ami et merveilleux acteur, Julian Sands, qui a disparu sur le mont Baldy. Prions tous pour un miracle.”

Les actrices Frances Fisher, Barbara Crampton et Elizabeth Perkins ont exprimé leur inquiétude, leurs espoirs et leurs prières pour le retour en toute sécurité de Sands dans les réponses au tweet d’Elwes.

“#PrayForJulian”, a écrit Fisher pendant que Perkins publiait deux emojis de mains de prière.

“Oh non, j’espère qu’il va bien”, a répondu Crampton avec un emoji mains de prière.

“C’est affreux, Cassian”, a écrit Jim Piddock. “Un homme merveilleusement talentueux et unique et un ami charmant et généreux. Espérant un miracle.”

Rufus Sewell a répondu : “Mon Dieu, j’espère vraiment qu’il va bien.”

Samuel West a tweeté un article sur la disparition de Sands, écrivant : “S’il vous plaît, s’il vous plaît, laissez Julian Sands aller bien. Un ami et une source d’inspiration. Une terrible nouvelle.”

Elwes a de nouveau tweeté à propos de Sands jeudi, écrivant : “L’effusion pour Julian a été incroyable. Continuez à prier et à penser positivement pour son retour en toute sécurité.

Les autorités ont déclaré jeudi à Fox News Digital qu’elles avaient repris leur recherche de Sands et d’un autre randonneur porté disparu vendredi dans les montagnes de San Gabriel.

“Oui, un équipage s’est levé ce matin,” Département du shérif du comté de San Bernardino a déclaré Mara Rodriguez, responsable de l’information publique.

“Aucune nouvelle information ou signe de M. Sands n’a été localisé.”

Les équipes au sol ont recherché Sands samedi près du Baldy Bowl, mais elles ont été forcées d’annuler la recherche en raison de risque d’avalanche et la détérioration des conditions météorologiques.

“Cependant, nous avons poursuivi nos efforts par hélicoptère et par drone lorsque la météo le permettait”, ont confirmé les autorités à Fox News Digital.

“Nous planifierons une autre recherche au sol lorsque le temps s’améliorera et que cela sera sans danger pour les conditions de notre équipe au sol.”

Ils ont ajouté: “Nous recommandons aux autres randonneurs de ne pas se rendre dans cette région, car même les randonneurs expérimentés ont du mal.”

Les services forestiers et le département du shérif de San Bernardino travaillent ensemble sur les efforts de recherche.

Sands est né dans le West Yorkshire, en Angleterre, mais réside actuellement à North Hollywood, en Californie, selon les autorités.

Sands est apparu dans des dizaines de films, dont “The Killing Fields”, “Leaving Las Vegas”, “Warlock”, « Océan 13 », “La fille au tatouage de dragon”, “Boxing Helena” et “Medaillon”. Ses crédits télévisés incluent des rôles dans “Smallville”, “Dexter”, “Gotham”, “Banshee” et “What/If”.

En raison d’une série de tempêtes hivernales récentes, les autorités ont averti que les conditions dans la région du mont Baldy sont extrêmement dangereuses.