Le Brat Pack a traversé beaucoup de choses, mais le temps n’a fait que renforcer leurs amitiés hors écran.

Tout en discutant du nouveau Gosses documentaire lors de sa première au Tribeca Film Festival vendredi, Jon Cryer avait des souvenirs moins que bons de son Belle en rose (1986) co-star.

« Quand nous avons fait Pretty in Pink, nous ne nous entendions pas parce qu’il était publicitaire », a déclaré Cryer lors d’un panel vendredi avec McCarthy, Ally Sheedy et Demi Moore, selon Divertissement hebdomadaire.

McCarthy a admis à Cryer : « C’est très vrai », alors que Moore n’était pas d’accord. « Eh bien, je ne pensais pas qu’il était un *** », a-t-elle déclaré.

« Eh bien, il n’était pas méchant avec vous », a plaisanté Cryer à Moore, avec qui il est sorti alors qu’il travaillait sur leur film de 1984, Pas de petite affaire.

Voir plus Je ne parle pas de l’école ici, au fait, il était assis à deux pieds quand j’ai dit ça. Et pour mémoire, l’homme est un prince. Nous étions tout simplement trop jeunes pour nous comprendre. – Jon Cryer (@MrJonCryer) 9 juin 2024

Cryer a ensuite précisé sur X (anciennement Twitter) que lui et Cryer avaient depuis réparé leur amitié. « Je ne parle pas de l’école ici, d’ailleurs, il était assis à deux pieds quand j’ai dit ça », a-t-il noté dans un poste Samedi. « Et pour mémoire, l’homme est un prince. Nous étions tout simplement trop jeunes pour nous comprendre.

Ils ont joué dans Belle en rose dans le rôle du gars cool Blane (McCarthy) et du nerd excentrique Ducky (Cryer), qui se disputent tous deux l’affection de la meilleure amie de Ducky, Andie (Molly Ringwald).

Faisant partie du Brat Pack – un terme désignant un groupe de jeunes acteurs des années 1980 qui apparaissaient fréquemment ensemble à l’écran – McCarthy a expliqué lors de la première de vendredi qu’il avait d’abord trouvé l’étiquette « horrible », mais qu’il avait depuis changé d’avis.

« J’ai eu 60 ans l’année dernière et on commence à voir sa vie un peu différemment », a-t-il déclaré. « J’ai repensé à ce moment marquant de mon passé, que je traînais depuis tant d’années, et il semblait figé dans le passé. Et je voulais en parler dans mon présent. Et en l’examinant, je pourrais en quelque sorte lui rendre hommage. Et si je l’honorais, cela commençait à se transformer en bénédiction. Et puis j’ai été fasciné par le voyage.

Ils ont également été rejoints sur scène par la directrice de casting Marci Liroff, Belle en rose le réalisateur Howard Deutch et le journaliste David Blum, qui a inventé le terme « Brat Pack » dans son ouvrage de 1985. New York article de couverture de magazine.

Gosses premières le jeudi 13 juin sur Hulu.