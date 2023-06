Jon Champion rejoint la couverture de NBC en Premier League

Le commentateur légendaire Jon Champion a rejoint NBC Sports avant la saison de Premier League 2023/24, ont confirmé des sources à World Soccer Talk. À partir du mois d’août, Champion commente le match de Premier League le plus médiatisé chaque semaine dans le créneau horaire du dimanche de 11 h 30 à 13 h 30 HE.

Ce créneau horaire clé est devenu disponible pour Champion à un moment de changement pour la société de diffusion américaine. Avec Martin Tyler quittant en Angleterre son poste chez Sky Sports, Peter Drury a remplacé Tyler chez Sky. Dans son rôle, Drury devrait commenter environ un match par semaine pour Sky Sports, tout en continuant à travailler pour NBC Sports en tant que commentateur principal aux côtés de Lee Dixon et Graeme Le Saux.

Avec Drury appelant le match du dimanche pour Sky Sports et Champion appelant souvent le même match pour NBC Sports, les deux Anglais sont très susceptibles de se croiser assez souvent au cours de la saison. Les deux hommes travaillent pour la même société mère (Sky Sports et NBC Sports appartiennent à Comcast).

Décision difficile pour Champion

Champion appelant les matchs de Premier League pour NBC Sports est une excellente nouvelle pour les fans de football, mais cela signifie que son temps avec la Major League Soccer (et vivant aux États-Unis) est terminé, du moins pour le moment.

Champion a annoncé des matchs MLS pour ESPN de 2019 à 2022. Avec ESPN perdant les droits MLS au profit d’Apple, Champion n’appellera plus les matchs de la ligue américaine de premier plan. Néanmoins, Champion reste à ESPN où il continuera d’appeler les matchs de la FA Cup comme avant, ainsi que d’autres grands matchs lorsque cela sera possible, tels que les compétitions de coupe (Coupe de la Ligue anglaise) et les grands matches amicaux.

Jon Champion à NBC Sports avec Peter Drury est un rêve devenu réalité pour les téléspectateurs américains

Avec la combinaison de Drury et Champion appelant les matchs de Premier League chaque semaine, NBC Sports compte désormais sur son réseau les deux meilleurs commentateurs de football de langue anglaise au monde.

Les deux hommes sont des poètes, mais avec des styles de commentaires contrastés. Le style de Drury est plus spontané et plein d’effervescence. Champion est beaucoup plus plein d’esprit et choisit ses mots avec plus de soin pour fournir des commentaires puissants.

Que ce soit Champion ou Drury, les deux hommes sont très appréciés. Aucun des deux hommes n’a besoin d’être présenté puisque tous deux ont couvert les matchs de football au plus haut niveau pendant des décennies.

La saison de Premier League 2023/24 commence le vendredi 11 août. Dans l’attente du programme télévisé de la Premier League pour le week-end d’ouverture, Champion devrait appeler le match Chelsea contre Liverpool sur USA Network.