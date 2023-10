L’arbitre assistant vidéo (VAR) est indéniablement devenu l’un des sujets de conversation les plus polarisants dans le sport. Alors que certains pensaient que la mise en œuvre de la technologie éliminerait d’importantes erreurs d’arbitrage, cela n’a tout simplement pas été le cas. Les responsables de la Premier League, par exemple, doivent encore régulièrement s’excuser pour les erreurs commises lors des matchs.

L’un des critiques les plus notables du VAR est Jon Champion. Champion a rejoint la liste des commentateurs NBC pour la Premier League cette saison. Le commentateur légendaire s’est récemment entretenu avec World Soccer Talk pour discuter d’un large éventail de sujets. L’un de ces sujets de discussion était bien sûr le VAR. Champion a proclamé qu’il n’était jamais favorable à l’utilisation de la technologie de relecture dans les matchs.

«J’étais assez bruyant quand [VAR] a été amené il y a cinq ou six ans pour dire que je n’en voulais pas », a déclaré Champion. “Donc, je n’ai pas l’impression d’être après l’événement ou d’utiliser le recul pour dire ‘je vous l’avais bien dit’, et cela ne me fait aucun plaisir de le faire, mais je pense simplement que le football est un jeu de fragilité humaine et cela vaut aussi bien pour les officiels que pour les joueurs.

« Et nous avons simplement ajouté une couche de complication et une couche de frustration qui n’existaient pas auparavant. Parce qu’on nous a présenté le VAR comme une solution fourre-tout, réparatrice et universelle. Bien sûr, ce n’est pas le cas et cela ne le sera jamais.

Un autre commentateur populaire est d’accord avec Jon Champion à propos du VAR

Non seulement des erreurs se produisent encore, mais de nombreux fans n’aiment pas non plus la façon dont les moments dramatiques sont interrompus par les critiques VAR. Le champion et collègue commentateur Peter Drury est également d’accord avec cette question. “Je pense juste que nous sommes dans une situation délicate et frustrante et c’est intéressant en fait. En discutant avec Peter Drury la semaine dernière avant Arsenal (contre Chelsea), nous discutions justement du VAR et je pense que nous le supprimerions probablement tous les deux étant donné la chance », a poursuivi Champion.

“Mais en tant que commentateurs, la plus grande frustration de toutes est que vous pouvez entrer dans la 95e minute d’un match de Premier League ou de MLS, peu importe la compétition, mais le match vous a captivé pendant 90 minutes et Ensuite, vous arrivez au moment culminant, du moins c’est ce que vous pensez, à la 95e minute, lorsque quelqu’un monte sur le terrain et marque le but décisif, puis deux minutes plus tard, après de longs et mystérieux délais au cours desquels il y a très peu de communication, vous découvrez que, dans En fait, ce que vous venez de voir et de célébrer ne s’est pas réellement produit.

« Je ne vois pas comment on peut présenter le divertissement professionnel de cette manière. C’est un peu comme demander à quelqu’un de payer énormément d’argent pour aller à un spectacle de Broadway et il y a une intrigue très complexe et juste au moment où vous entrez dans la punchline à la fin, le manager sort, tire les rideaux et dit ” désolé “. , nous n’allons pas vous dire ce qui se passe. C’est fondamentalement l’équivalent, dans un sens dramatique, de ce qui se passe actuellement avec le VAR à un moment décisif pour le match et cela ne peut pas être juste.

Un haut dirigeant du football anglais veut étendre l’utilisation du VAR

Malgré les critiques généralisées, les dirigeants de la Premier League ne vont pas se débarrasser du VAR. En fait, Mark Bullingham, le directeur général de la FA, a récemment fait allusion à l’expansion du VAR. Selon une nouvelle proposition, les officiels pourraient réviser les décisions concernant les corners et les coups francs. Les règles empêchent actuellement les arbitres de réexaminer ces scénarios particuliers.