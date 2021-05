Jon Brady «ravi» après avoir été nommé nouveau directeur de Northampton Town à titre permanent | Actualités du football

Jon Brady a été nommé nouveau directeur permanent de Northampton Town à la suite d’un premier mandat intérimaire.

Brady a assumé le rôle de gardien en février après le départ de Keith Curle, et en mars, il a été confirmé que l’entraîneur australien resterait à son poste jusqu’à la fin de la saison.

Le joueur de 46 ans n’a pas pu empêcher la relégation des Cobblers en Ligue deux, leur sort ayant été scellé après la défaite 3-0 contre Blackpool la semaine dernière.

Ils affrontent Sunderland lors de leur dernier match de la saison au Stadium of Light dimanche.

Il a remporté cinq de ses 20 matches en charge en 2020/21 et tentera désormais de ramener le club en Ligue 1 dès la première demande.

Brady a remporté sept trophées en six ans et demi à la tête de Brackley Town hors Ligue, avant de rejoindre la Northampton Town Academy en 2015 où il a gravi les échelons des entraîneurs.

Brady a déclaré: «Je suis fier et ravi d’être nommé directeur de Northampton Town.

«Je donnerai à ce travail mon engagement total et ferai tout mon possible pour réussir.

« J’ai souvent parlé de la façon dont je considère Northampton comme ma ville natale d’adoption et que je fais partie de la communauté, je sais à quel point le club compte pour la communauté et la ville. Je comprends et je ressens la responsabilité de la gestion de ce club de football nous ne négligerons aucun effort dans notre tentative de nous améliorer et de connaître le succès.

«J’ai beaucoup parlé avec le président et James Whiting au cours des derniers mois des changements de structure au sein du club et je suis très heureux des changements que nous avons mis en place.

« Les deux derniers mois nous ont donné une chance d’évaluer l’équipe et c’est important, nous avons un gros été à venir et nous avons hâte de commencer.

«Un immense merci à Marc Richards, Ian Sampson, Dan Watson et à tout le personnel pour leur travail et leur soutien et je suis ravi que tous aient un rôle important à jouer à mesure que le club avance.

















1:55



Temps forts du match Sky Bet League One entre Northampton Town et Blackpool



Le président Kelvin Thomas a ajouté: « Jon nous a impressionnés par son travail depuis qu’il a pris ses fonctions de gardien. »

« Toutes les statistiques ont montré une amélioration avec les joueurs dont Jon a hérité. Nous marquons plus de buts par match, nous concédons moins, nos points par match sont plus élevés et nos performances ont été meilleures. Nous sommes tous déçus de ne pas avoir pu éviter la relégation. mais nous avons senti que nous avons vu des améliorations dans le travail avec l’équipe de direction.

« Au sein de la nouvelle structure, nous avons beaucoup parlé du parcours des joueurs et d’une identité plus claire pour le club. Dans cet esprit, personne ne connaît les jeunes joueurs mieux que Jon et nous voulions nommer une équipe de direction qui comprenne le club et sont clairement très passionnés par Northampton Town qui se débrouille bien dans tout le club.

« Bien sûr, la pression est toujours présente pour gagner des matchs et c’est notre objectif et notre intention d’essayer de revenir en Ligue 1 le plus tôt possible. Jon a connu le succès en tant qu’entraîneur localement avec Brackley Town et a également connu une période réussie avec notre sous 18 ans, donc il sait gagner des matchs et réussir, il a cette mentalité de gagnant, il a fait son apprentissage et on sent qu’il est maintenant prêt à passer à l’action.

«Nous avons pris notre temps pour prendre cette décision et nous nous sommes tournés vers des personnes très expérimentées pour obtenir des conseils, y compris des personnalités comme Graham Carr, et nous sommes ravis de nommer Jon.

«Au sein de la nouvelle structure, Marc Richards mettra un accent particulier sur le développement des jeunes professionnels, tandis qu’en plus d’un nouveau responsable du recrutement, nous chercherons à nommer un candidat externe expérimenté pour aider Jon et Marc que nous prévoyons de nommer d’ici le début de la saison. «