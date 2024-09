Jon Bon Jovi vu à la caméra en train de parler à une femme qui s’éloigne du rebord du pont

Le leader de Bon Jovi Jon Bon Jovi Il a aidé une femme à descendre d’un rebord de pont mardi soir lors d’un incident filmé par une caméra de surveillance.

Selon actualités localesBon Jovi participait à une séance photo au pont piétonnier John Seigenthaler à Nashville, dans le Tennessee, lorsqu’il a repéré une femme suspendue au pont comme si elle était sur le point de sauter.

Des images de surveillance ont montré Bon Jovi et un autre passant s’approchant de la femme sur le pont, avant de la convaincre de descendre du rebord et de l’aider à grimper en sécurité.

Une fois la femme en toute sécurité au-dessus de la barrière, on pouvait la voir embrasser la rock star.

Alors que la police de Metro Nashville a téléchargé les images de surveillance de l’incident sur YouTube, elles ont été rapidement supprimées par la plateforme pour violation des « directives communautaires ».

« Un grand merci à @jonbonjovi et à son équipe pour avoir aidé une femme sur le pont piétonnier de Seigenthal mardi soir », a écrit La police de Nashville a fait une déclaration. « Bon Jovi l’a aidée à se laisser aller en toute sécurité sur le rebord de la rivière Cumberland. « Il faut que nous nous aidions tous à assurer notre sécurité », a déclaré le chef John Drake. »

Plusieurs clips musicaux ont été tournés sur le pont emblématique de Nashville, notamment Dolly Parton « Vous et moi, » Thomas Rhett « Crash and Burn » et Les grands et les riches « Sauvez un cheval (montez un cow-boy) ».

