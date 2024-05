Jon Bon Jovi se réjouit du « petit mariage familial » de son fils Jake Bongiovi

Musique





Jon Bon Jovi est l’un des fiers pères du marié.

Le rockeur s’est réjoui du mariage de son fils Jake Bongiovi avec Millie Bobby Brown après que le couple ait marché tranquillement dans l’allée au début du mois.

« Ils sont géniaux, ils sont absolument fantastiques », Bon Jovi, 62 ans, a déclaré à « The One Show » de la BBC mardi.

« C’était un très petit mariage familial et la mariée était magnifique et Jake est aussi heureux que possible. »

Vendredi dernier, des informations ont fait surface selon lesquelles l’actrice de « Stranger Things », 20 ans, et le mannequin, 22 ans, se seraient secrètement mariés lors d’une cérémonie intime.

« Ils prévoient une cérémonie plus importante aux États-Unis plus tard cette année, mais maintenant ils se sont mariés légalement et ont rempli toutes les formalités administratives », a déclaré une source au US Sun.

« C’était une liaison très discrète et romantique avec leur famille la plus proche alors qu’ils prononçaient leurs vœux. »

Le même jour, les jeunes mariés ont été aperçus en train de faire du shopping dans les Hamptons tout en faisant vibrer leurs alliances lors de leur première observation publique depuis qu’ils ont dit «oui».

Ils semblaient heureux, Brown souriant remerciant même les paparazzi qui les avaient félicités pour leurs noces surprises.

La star de « Damsel » et son nouveau mari ont déclenché des rumeurs de romance en juin 2021 après que Bongiovi a partagé une photo d’eux dans une voiture avec la légende « bff <3 ».

Ils sont devenus officiels sur Instagram en novembre.

Brown a révélé leurs fiançailles en avril 2023 en partageant une photo en noir et blanc de Jake enroulant ses bras autour d’elle. Elle a montré son superbe cierge magique sur que doigt tout en affichant un énorme sourire.

« Je t’aime depuis trois étés maintenant, chérie, je les veux tous 🤍 », a-t-elle écrit en légende, citant la chanson « Lover » de Taylor Swift.

Avant le mariage, Bon Jovi a exprimé son enthousiasme sur leur relation.

Les jeunes mariés sont ensemble depuis 2021. Getty Images

Ils ont annoncé leurs fiançailles en avril 2023. Getty Images

« J’ai appris à la connaître l’année dernière, elle travaille très dur et elle et Jake grandiront ensemble à leur manière », a-t-il déclaré au Times en avril.

« C’est une version accélérée de ce que j’ai vécu il y a 40 ans et je pense qu’avec le soutien de leur famille autour d’eux, ils vont être formidables ensemble. »

Brown avait précédemment confirmé que le musicien lauréat d’un Grammy n’avait pas l’intention de se produire à leur mariage.











