Jon Bon Jovi partage les détails du mariage de Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi

Montre : Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi exposent leurs alliances en plein écran !

Jon Bon Jovi ne donnera pas une mauvaise réputation à l’amour de son fils.

Le rockeur de « Livin’ On A Prayer » a fourni quelques détails sur son fils Jake Bongiovi mariage à Millie Bobby Brun suite à l’annonce que le couple s’est marié lors d’une cérémonie privée au début du mois.

« C’était un très petit mariage familial », a révélé Jon lors d’une apparition le 28 mai sur l’émission de la BBC. Le seul spectacle. « La mariée était magnifique et Jake est aussi heureux que possible. »

Se réjouissant que le couple se porte « à merveille » après la cérémonie, l’homme de 62 ans a ajouté : « Ils sont absolument fantastiques ».

Le récapitulatif réconfortant de Jon arrive une semaine après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Millie, 20 ans, et Jake, 22 ans, s’étaient rendus en privé à l’autel. Depuis lors, les jeunes mariés – qui ont confirmé leur romance pour la première fois en novembre 2021 – ont été aperçus l’air tout confortablement installés lors d’une balade en décapotable dans les Hamptons et en train de montrer leurs alliances lors d’une promenade romantique à New York.