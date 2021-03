Jon Bon Jovi ne savait rien sur le sexe et la ville en 99

Est Jon Bon Jovi une Charlotte ou une Samantha totale?

Eh bien, le chanteur de Bon Jovi a beaucoup appris à faire lorsqu’il a fait son apparition dans la série emblématique en 1999. Lors d’un 1er mars entretien avec SiriusXM Andy Cohen en direct, la rock star de 59 ans a révélé qu’il ne savait rien sur Sexe et la ville avant de faire une apparition dans la saison deux.

«J’ai commencé à prendre ces épisodes d’émissions de télévision pour sortir et faire en sorte que plus de gens me voient pour me mettre dans leurs films», a-t-il expliqué à Andy Cohen. « Je ne savais pas quoi Sexe et ville était. C’était le début de la deuxième saison et je n’étais pas rattrapé par la première, donc je ne savais vraiment pas quel impact ce spectacle allait avoir. Maintenant, quand je regarde en arrière, je vais, ‘Ouais, j’étais sur Sexe et ville, ‘comme si je savais, mais je ne l’ai pas vraiment fait. «

Pour ceux qui ne sont pas dans le fandom, Bon Jovi a joué l’un des intérêts amoureux de Carrie Bradshaw – Big, qui? – après s’être rencontrée dans la salle d’attente du bureau de son thérapeute.

Bien que Sexe en ville a certainement sa place dans la culture pop, le chanteur de « Always » ne semble pas être dans les spectacles avec des adeptes cultes.