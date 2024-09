Jon Bon Jovi félicité pour avoir aidé une femme en détresse à descendre du bord du pont de Nashville | Musique

Jon Bon Jovi a été félicité par le département de police de Nashville après que la rock star ait aidé une femme en détresse à descendre du bord d’un pont.

L’incident s’est produit mardi soir sur le pont piétonnier Seigenthaler de la ville, qui enjambe la rivière Cumberland. Dans les images de surveillance, on voit la femme grimper par-dessus la rambarde du pont et se tenir sur un rebord de l’autre côté. Bon Jovi est photographié en train de discuter calmement avec la femme, avant que lui et un compagnon n’aident la femme à passer par-dessus la rambarde. Plus tard, Bon Jovi la serre chaleureusement dans ses bras et marche avec elle sur le pont.

« Nous devons tous nous aider à assurer notre sécurité mutuelle », a déclaré le chef de la police John Drake dans un communiqué partagé sur X.

Bon Jovi a été largement salué sur les réseaux sociaux, un utilisateur ayant posté sur sa page Instagram : « De la part de tous ceux qui ont eu des difficultés, merci d’avoir arrêté. »

Le fondateur et leader de Bon Jovi, âgé de 62 ans, a sorti son 16e album studio avec le groupe plus tôt cette année, Forever, qui a atteint le Top 5 aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Ces dernières années, il a rencontré des difficultés avec sa voix, une corde vocale endommagée l’empêchant de faire des tournées. « Je suis tout à fait capable de chanter à nouveau. La question est désormais : est-ce que je peux chanter deux heures et demie par soir, quatre soirs par semaine ? La réponse est non », a-t-il déclaré au Guardian en juin.

Bon Jovi est connu pour sa conscience sociale : en tant que philanthrope, il a aidé les personnes à faibles revenus, en ouvrant quatre points de vente de son restaurant Soul Kitchen avec un système de paiement à la carte, ainsi qu’en finançant des initiatives en matière de logement et de santé.