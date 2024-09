Jon Bon Jovi empêche une femme en « moment de crise » de sauter d’un pont

Jon Bon Jovi était au bon endroit au bon moment mardi lorsqu’il a aidé à dissuader une femme de sauter d’un pont à Nashville.

Le chanteur de « Livin’ on a Prayer » tournait par hasard un clip vidéo sur le pont piétonnier Seigenthaler lorsqu’il a vu une femme dans un « moment de crise », a appris Fox News Digital.

« Un grand merci à @jonbonjovi et à son équipe pour avoir aidé une femme sur le pont piétonnier de Seigenthaler mardi soir », ont partagé les responsables du département de police de Metro Nashville sur X. « Bon Jovi l’a aidée à se persuader de descendre du rebord au-dessus de la rivière Cumberland pour se mettre en sécurité. »

Le chef John Drake a ajouté dans la déclaration : « Nous devons tous nous aider à assurer notre sécurité mutuelle. »

Bon Jovi n’est pas un novice en matière d’entraide. Il a créé la JBJ Soul Foundation en 2006, dans le but de « reconnaître et de maximiser le potentiel humain des personnes touchées par la faim, la pauvreté et le sans-abrisme en offrant une assistance pour la mise en place de programmes qui fournissent de la nourriture et des logements abordables tout en soutenant les services sociaux et les programmes de formation professionnelle ».

Ce qui a commencé comme une petite entreprise à Philadelphie s’est depuis étendu à 12 États, au service de milliers de personnes, y compris des jeunes et des vétérans, selon l’organisation à but non lucratif.

« La mission élargie de la Soul Foundation aide ceux qui ont besoin d’un repas chaud et nutritif et gère désormais trois JBJ Soul Kitchens dans le New Jersey », a déclaré la fondation.

