Jon Bon Jovi convainc une femme de ne pas sauter d’un pont à Nashville

Jon Bon Jovi est reconnu pour avoir contribué à sauver la vie d’une femme après l’avoir persuadée de ne pas sauter d’un pont à Nashville mardi.

Selon TMZBon Jovi tournait un clip vidéo sur le pont piétonnier John Seigenthaler vers 18 heures, heure locale, lorsqu’il a remarqué une femme debout sur le bord du pont. Avec l’aide d’un autre piéton, il a réussi à la calmer et à l’aider à passer par-dessus la rambarde. Les pompiers de Nashville et la police métropolitaine de Nashville sont intervenus sur les lieux et ont félicité Bon Jovi pour ses actions. Le chef de la police de Nashville, John Drake, a déclaré dans un communiqué : « Il faut que nous nous aidions tous à assurer notre sécurité. »

TMZ note que, grâce à sa JBJ Soul Foundation, Bon Jovi est formé pour parler avec des personnes en crise.

Si vous avez des pensées suicidaires ou connaissez quelqu’un qui en a, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).