JON BON JOVI convainc une femme de ne pas sauter du pont de Nashville

Jon Bon Jovi aurait aidé à sauver une femme qui était suspendue à un pont à Nashville.

Selon le Service de police de la métropole de Nashvillel’homme de 62 ans BON JOVI Le leader du groupe filmait un clip vidéo vers 18 heures mardi (10 septembre) sur le pont piétonnier John Seigenthaler lorsqu’il a vu la femme pendue au rebord. Jon Il s’est approché de la femme qui semblait se préparer à mettre fin à ses jours en sautant du pont, lui a parlé et l’a convaincue de ne pas se suicider. Il l’a finalement aidée à remonter sur la passerelle et l’a prise dans ses bras avant de s’éloigner ensemble.

Les deux Service d’incendie de Nashville et le Service de police de la métropole de Nashville ont répondu à la scène.

Une vidéo de surveillance de l’incident publiée par le Service de police métropolitain de Nashville peut être vu ci-dessous.

« Il faut que nous nous aidions tous à assurer notre sécurité mutuelle », Métro Nashville chef de la police John Drake a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Jon aurait une formation approfondie dans l’interaction avec les personnes en crise en raison de son Fondation Jon Bon Jovi Soul.

L’objectif de l’organisation est de « reconnaître et maximiser le potentiel humain des personnes touchées par la faim, la pauvreté et l’itinérance en offrant une assistance à la mise en place de programmes qui fournissent de la nourriture et un logement abordable tout en soutenant les services sociaux et les programmes de formation professionnelle », selon son site Web.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Service de police métropolitain de Nashville via YouTube