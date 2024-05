Jon Bon Jovi confirme que Millie Bobby Brown a épousé son fils ce week-end

Qu’est-ce qui t’a manqué ?

Jon Bon Jovi a confirmé les informations selon lesquelles Millie Bobby Brown aurait épousé son fils Jake ce week-end, déclarant à The One Show « ouais, c’est vrai ».

Il a été rejoint à l’émission de mardi par Marguerite Ridley qui a partagé qu’elle allait bientôt commencer à travailler sur le nouveau film Star Wars.

Michael Ball s’est également arrêté au studio pour parler de ses sentiments mitigés à l’idée de reprendre l’émission Radio 2 de feu Steve Wright.

Quoi, comment et pourquoi ?

La star de Stranger Things, Millie Bobby Brown, est officiellement mariée, selon son nouveau beau-père, la rock star Jon Bon Jovi.

Le chanteur était l’invité de l’émission The One Show de mardi, où il a confirmé l’heureuse nouvelle en disant qu’il s’agissait d’une petite cérémonie familiale.

Jake Bongiovi et Millie Bobby Brown sont mariés. (AFP via Getty Images)

Les animateurs Lauren Laverne et Roman Kemp ont interrogé Bon Jovi sur les informations selon lesquelles son fils Jake Bongiovi aurait épousé l’acteur britannique ce week-end, et il a fièrement confirmé que c’était vrai.

Lorsqu’on lui a demandé comment allait le couple heureux, il a répondu : « Ils sont géniaux, ils sont absolument fantastiques, c’était un très petit mariage familial. La mariée était magnifique, Jake est aussi heureux que possible, et oui, c’est vrai. »

Bon Jovi a également rassuré ses fans en disant qu’il était toujours en forme après une opération à la gorge il y a quelques années pour réparer ses cordes vocales.

Jon Bon Jovi a dit que « la mariée était magnifique ». (Disney)

Il a déclaré : « Je suis sur la voie du rétablissement, en fait, si vous aviez été dans ma chambre d’hôtel aujourd’hui, vous auriez entendu Livin’ On A Prayer et vous auriez voulu que je hurle dans la salle de bain. »

Daisy Ridley l’a rejoint dans The One Show, qui avait également de grandes nouvelles à partager avec les fans de Star Wars concernant le dernier opus retardé, Rey, mettant en vedette son personnage Rey Skywalker.

Elle a déclaré : « Je peux dire que cela se produit. Je vais bientôt rencontrer Steven Knight, bientôt lire un scénario, et tout cela est très excitant. »

Que s’est-il passé d’autre dans The One Show ?

L’épisode de mardi était rempli de stars alors que Michael Ball parlait de sa décision difficile de participer à l’émission Love Songs de Radio 2 après la mort de Steve Wright en février.

Ball, qui avait déjà présenté le spectacle après celui de Wright, a raconté avoir eu du mal à savoir quoi faire lorsqu’on lui a offert la chance de continuer les chansons d’amour que Wright avait créées.

Michael Ball reprend l’émission Love Songs de feu Steve Wright. (Alay Live News)

Il a déclaré à propos de sa prise de fonction : « Émotions mitigées. Ce fut un véritable choc quand nous avons perdu Steve, j’étais tellement fan de cet homme, c’était un homme adorable, c’était un brillant, brillant présentateur de radio. Il a changé tout le son de Radio2.

« J’ai dû réfléchir longuement et sérieusement pour savoir si c’était approprié pour moi de le faire… Je l’écoutais toujours, c’était une radio de rendez-vous. J’étais vraiment honoré, vraiment touché et très excité. »

Ball a déclaré que dans sa première émission Love Songs qui sera diffusée le dimanche 2 juin, il rendra hommage à Wright en jouant Wichita Lineman à la fin de l’émission.

« Il avait beaucoup de goût en matière de musique, c’était un homme bien », a-t-il ajouté.

The One Show est diffusé sur BBC One à 19 heures en semaine.

