Jon Bon Jovi aurait sauvé la vie d’une femme sur un pont à Nashville

Jon Bon Jovi a été crédité d’avoir contribué à sauver la vie d’une femme qui s’apprêtait à sauter du pont piétonnier John Seigenthaler à Nashville, dans le Tennessee. Son action a eu lieu le 10 septembre, journée internationalement reconnue comme la Journée mondiale de prévention du suicide.

Selon certaines informations, le leader de Bon Jovi tournait un clip pour La Maison du Peuple – extrait de cette année Pour toujours album – sur le pont lorsqu’il a remarqué une femme qui s’apprêtait à sauter dans la rivière Cumberland en contrebas. Le chanteur s’est approché de la femme et, aidé par un passant, a réussi à la convaincre de reculer par-dessus la barrière de sécurité pour se mettre en sécurité.

Le département d’incendie de Nashville et le département de police de Metro Nashville ont remercié Bon Jovi pour ses actions, le chef du département de police de Nashville, John Drake, déclarant : « Il faut que nous nous aidions tous à assurer notre sécurité. »

Le pont piétonnier John Seigenthaler, ouvert en 1909 – alors connu sous le nom de pont de la rue Sparkman – a été renommé en son honneur Le Tennessean Le journaliste et défenseur des droits civiques John Seigenthaler en 2014. Seigenthaler avait été appelé pour faire un reportage sur un éventuel sauteur sur le pont dans les années 1950, et avait réussi à mettre l’homme en sécurité.

Le pont a déjà été utilisé pour un certain nombre de tournages vidéo, notamment Sauver un cheval (monter un cow-boy) par le duo country Big & Rich et Dolly Parton Ensemble, toi et moi.

Jon Bon Jovi a créé le Fondation JBJ Soul en 2006. Il aide à fournir des solutions au sans-abrisme, à la pauvreté et à la faim pour les familles à travers les États-Unis.

De l’aide et des conseils sont disponibles dans le monde entier pour les personnes aux prises avec des pensées suicidaires.