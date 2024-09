Jon Bon Jovi aide une femme à descendre du rebord du pont de Nashville – Entertainment News

L’Associated Press – 11 septembre 2024 / 17h33 | Histoire: 506127

Photo : La Presse Canadienne DOSSIER – Jon Bon Jovi pose pour un portrait à New York, le 23 septembre 2020, pour promouvoir son nouvel album « 2020 ». (Photo de Drew Gurian/Invision/AP, dossier)

Jon Bon Jovi, membre du Rock and Roll Hall of Fame, et un assistant de production vidéo ont persuadé une femme qui se tenait sur le rebord d’un pont piétonnier à Nashville de revenir par-dessus la balustrade pour se mettre en sécurité.

La police a déclaré que la rencontre s’est produite mardi sur le pont piétonnier Seigenthaler, qui enjambe la rivière Cumberland.

Le Tennessean a rapporté que Bon Jovi tournait un clip vidéo sur le pont, qui est resté ouvert au public pendant le tournage.

Une vidéo publiée sur YouTube puis supprimée montre l’assistant en train de discuter avec la femme. Le chanteur du groupe, lauréat d’un Grammy, s’est approché lentement, a fait signe à la femme et s’est joint à la conversation.

Finalement, la femme s’est retournée pour faire face aux deux hommes, et ils l’ont aidée à franchir la rambarde pour se mettre en sécurité. Bon Jovi a parlé à la femme et l’a serrée dans ses bras.

Les représentants de Bon Jovi n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.