Joly promeut l’amitié avec la Corée du Sud alors que le Canada cherche à resserrer ses liens

SÉOUL, CORÉE DU SUD –

Le Canada se bat pour être le « meilleur ami » de la Corée du Sud, a déclaré mardi la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, après avoir entamé des discussions plus étroites sur la sécurité économique avec ses homologues à Séoul.

Joly est arrivé dans la capitale sud-coréenne avec le premier ministre Justin Trudeau, qui effectue sa première visite officielle dans le pays alors que les deux gouvernements tentent de nouer des liens plus étroits et de travailler ensemble sur les problèmes de sécurité mondiale.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, s’est joint à Joly pour entamer un « dialogue de haut niveau sur la sécurité économique », les deux pays s’engageant à avoir des réunions récurrentes et à suivre leurs progrès pour s’éloigner de la dépendance vis-à-vis de la Chine.

« En fin de compte, nous sommes de bons amis depuis longtemps, mais nous voulons être les meilleurs amis du monde », a déclaré Joly lors d’une conférence de presse mardi soir.

La visite de Trudeau, qui devrait rester dans le pays jusqu’à ce qu’il se rende au sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon, jeudi, fait suite au voyage du président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Ottawa l’automne dernier.

Depuis lors, les deux pays ont publié leurs stratégies indo-pacifiques, fournissant une feuille de route pour renforcer les relations militaires et économiques dans la région afin de contrebalancer l’influence de Pékin.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu une époque où la Corée et le Canada étaient aussi proches que maintenant, et je ne pense pas que nous ayons connu une période où nos deux dirigeants se sont rencontrés aussi fréquemment », a déclaré Lim Woongsoon, ambassadeur de la Corée du Sud au Canada. , a déclaré la semaine dernière lors d’une entrevue à Ottawa.

Tina Park, chargée de cours à l’Université de Toronto et PDG de The Park Group, a déclaré que la fréquence des réunions entre les dirigeants reflète leur engagement à établir une relation plus solide.

« Il y a un nouvel élan alors que nous réfléchissons cette année au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et la Corée », a écrit Park dans un courriel.

La Corée du Sud est le septième partenaire commercial du Canada pour les importations et les exportations, avec un commerce de marchandises de 16,7 milliards de dollars en 2021.

Trudeau devrait s’adresser à l’Assemblée nationale du pays mercredi. Il doit également visiter le cimetière national de Séoul et participer à l’ouverture d’un sentier commémoratif rendant hommage aux sacrifices des soldats canadiens lors de la bataille de Kapyong.

L’économie propre et le changement climatique, ainsi que la mise en place d’un programme de mobilité des jeunes entre les deux pays, font partie des priorités du voyage.

Lim a déclaré que le Canada et la Corée du Sud avaient de bonnes raisons de renforcer leurs liens économiques et culturels. En plus de sa diaspora importante au Canada, il a déclaré que la Corée du Sud avait des intérêts commerciaux importants dans les minéraux essentiels que le Canada a à offrir, et que les deux pays sont alignés sur leurs engagements à s’éloigner des carburants émetteurs de carbone.

« Nous avons quelque chose de plus que la K-pop et la K-drama », a-t-il dit en riant, faisant référence aux genres de musique et d’émissions de télévision du pays qui sont devenus populaires dans le monde entier.

Le Canada et la Corée du Sud semblent également être en pourparlers sur la manière de faciliter le travail des jeunes dans les deux pays, Lim indiquant qu’ils s’attendent à signer un protocole d’entente sur la mobilité des jeunes.

Il n’a pas donné de détails, mais les deux pays ont déjà un programme vacances-travail. Le Canada a des accords avec d’autres pays pour délivrer des visas pour les stages étudiants et le développement de carrière pour les jeunes professionnels.

« Nous allons faire venir plus de jeunes Coréens au Canada l’année prochaine », a déclaré Lim.

Le gouvernement libéral se concentre sur l’établissement de relations plus étroites avec la Corée du Sud et le Japon alors qu’il cherche à étendre ses alliances au-delà des partenaires occidentaux traditionnels au milieu d’une menace croissante de la Russie et de tensions avec la Chine.

Lim a déclaré que les entreprises sud-coréennes s’inquiétaient de la dépendance excessive à l’égard des fournisseurs chinois. L’ambassadeur a déclaré que c’est pourquoi la visite de Trudeau se concentrera sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement, la transition vers une énergie propre étant « en tête de l’ordre du jour ».

Les entreprises sud-coréennes ont manifesté de l’intérêt pour le Canada en ce qui concerne les véhicules électriques. SK On Co., par exemple, veut lancer une usine de composants de batteries à Bécancour, au Québec.

Maintenant, il y a un différend entre le gouvernement fédéral et le constructeur automobile Stellantis, qui construisait un plan de batteries pour véhicules électriques à Windsor, en Ontario, en partenariat avec le fabricant de batteries sud-coréen, LG Energy Solution.

Stellantis a arrêté la construction lundi, affirmant que le gouvernement fédéral « n’a pas respecté ce qui avait été convenu ».

Lors de la conférence de presse de mardi soir, Champagne a déclaré qu’il était « très confiant » que le gouvernement fédéral parviendrait à un accord avec Stellantis. Il a déclaré que les négociations se concentrent sur les subventions à la production pour correspondre aux incitations offertes par la loi américaine sur la réduction de l’inflation.

Champagne a également profité de l’occasion pour interpeller le gouvernement de l’Ontario, avec lequel le gouvernement fédéral est partenaire dans le cadre de l’accord.

« Le message à nos collègues de l’Ontario est: » Payez votre juste part, et nous mettrons fin à cette impasse « , a déclaré Champagne.

Il a dit qu’il espère rencontrer le chef de LG Energy Solution mercredi.

Au-delà des minéraux critiques, Lim a déclaré que la Corée du Sud se concentrait sur l’évolution vers des sources de carburant plus propres.

Il a déclaré que les entreprises sud-coréennes investissent massivement dans des usines d’hydrogène et d’ammoniac dans le monde entier et sont curieuses de se développer au Canada. L’ambassadeur chiffre les investissements actuels dans les technologies vertes canadiennes à 8 milliards de dollars.

Le Conseil canadien des affaires demande à Trudeau de plaider davantage en faveur du gaz naturel liquéfié, après une stratégie indo-pacifique fortement axée sur les énergies renouvelables. Le Japon et la Corée du Sud tentent tous deux de se sevrer du charbon, et l’industrie canadienne affirme que le GNL est un bon carburant de transition alors que les pays adoptent progressivement des technologies comme l’hydrogène.

La Corée du Sud et le Japon ont tous deux investi dans le projet LNG Canada qui devrait être lancé en 2025, et Lim a déclaré que Séoul s’attend pleinement à ce que la deuxième phase du projet se poursuive. Il a déclaré que la Corée du Sud s’est engagée à devenir neutre en carbone, mais a besoin d’une solution provisoire alors qu’elle tente de fermer 50 centrales électriques au charbon.

« Nos importations de GNL augmenteront au cours des décennies à venir, car nous devons réduire progressivement les centrales électriques au charbon … de manière assez spectaculaire, et le GNL sera l’alternative la plus réalisable », a déclaré Lim.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 mai 2023.



— avec des fichiers de Dylan Robertson à Ottawa.