Joly pousse les liens GNL au Japon et en Corée du Sud, au milieu des missiles nord-coréens – Kelowna Capital News

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirme que le Canada est en passe de devenir un important fournisseur d’énergie pour le Japon et la Corée du Sud.

Lors d’une visite dans les deux pays cette semaine, Joly a déclaré avoir constaté un appétit croissant pour le gaz naturel liquéfié du Canada au-delà d’un mégaprojet imminent.

Un important terminal d’exportation devrait ouvrir en 2025 à Kitimat, en Colombie-Britannique, avec des entreprises japonaises et coréennes détenant une participation de 20 %.

“Nous deviendrons un fournisseur majeur d’énergie clé pour eux, à partir de 2025”, a déclaré Joly dans une interview jeudi depuis Séoul.

“Il y a beaucoup d’intérêt pour nous tous d’aller encore plus loin.”

Joly a déclaré que ces types de projets aideront le Canada à renforcer la sécurité énergétique dans la région, où la Chine et la Russie s’affirment de plus en plus.

« Le Japon et la Corée étaient déjà très proches du Canada, mais il est maintenant plus que jamais dans l’intérêt du Canada qu’ils soient les meilleurs amis », a-t-elle déclaré.

« Nous savons qu’il y a beaucoup d’instabilité dans le monde, et lorsque c’est le cas, le Canada tend la main au monde pour créer plus de stabilité.

Joly a déclaré qu’une série de missiles que la Corée du Nord a lancés au-dessus du Japon ce mois-ci occupait une place importante dans ses entretiens avec des responsables locaux et la marine canadienne.

Elle a visité le NCSM Vancouver, qui entreprend des exercices pour surveiller les sanctions contre la Corée du Nord “au vu de leurs actions imprudentes”, a déclaré Joly. Cela signifie souvent surveiller les navires qui s’arrêtent les uns à côté des autres, pour voir si des marchandises ou du carburant sont transférés.

En septembre, le Vancouver a traversé le détroit de Taïwan aux côtés d’un navire de guerre américain pour démontrer la position du Canada selon laquelle la zone située près de la Chine continentale est considérée comme des eaux internationales.

La visite de Joly a également abordé les travaux existants pour rendre plus de minéraux critiques canadiens disponibles pour les entreprises asiatiques qui construisent des véhicules électriques et des pièces.

À Tokyo, elle a co-lancé des pourparlers officiels visant à faire en sorte que le Canada et le Japon partagent des renseignements militaires.

La visite d’une semaine de Joly se termine samedi. Elle a déclaré que l’intention était de s’appuyer sur des liens étroits avec des alliés avant une stratégie indo-pacifique qui devrait décrire l’approche d’Ottawa face à la Chine.

“L’objectif actuel est de jeter les bases de la stratégie”, a-t-elle déclaré.

Joly a précédemment déclaré qu’un sommet majeur que le Parti communiste chinois tiendra la semaine prochaine contribuera à éclairer la stratégie indo-pacifique du Canada, qu’elle a promis de publier d’ici la fin de cette année.

Les partis d’opposition ont soutenu que la stratégie était attendue depuis longtemps, et les groupes d’affaires disent qu’ils ont besoin d’Ottawa pour clarifier les régions et les industries avec lesquelles ils veulent des liens plus étroits, et quels pays le Canada juge plus risqués.

—Dylan Robertson, La Presse canadienne

Politique FédéraleJaponLNGSouth Korea Japan